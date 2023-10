Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a vorbit recent despre amenințările la care este supus din cauza muncii sale în domeniul fotbalului. Juristul CSA Steaua a atras atenția că se simte în pericol.

El a declarat că această situație l-a determinat să folosească mașina personală cu tot mai mare reticență și a exprimat temerea că aceste amenințări ar putea duce la o tragedie.

Florin Talpan a menționat că atacurile împotriva sa și a familiei sale sunt legate de conflictul cu Gigi Becali, patronul FCSB. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, care are o relație strânsă cu Gigi Becali, este și el implicat în aceste atacuri, potrivit juristului CSA Steaua.

În replică, Gigi Becali, patronul FCSB, a intervenit în direct într-o emisiune de televiziune, reacționând cu umor la afirmațiile acestuia.

Latifundiarul din Pipera a relatat diferite aspecte legate de procesele în care sunt implicați. El a lăsat să se înțeleagă că nu ia amenințările lui Florin Talpan în serios.

Într-un interviu în direct, Becali a vorbit despre procesele în care sunt implicați. De altfel, a vorbit și despre suma de bani pe care o datorează lui Talpan.

Si mi-a luat inca 5.000. Lasa asta, ca eu l-am dat in judecata ca sa scap de el. N-am terminat cu procesele, mai dureaza vreo 4-5 ani. Asta cu eliminatul nu are rost nici sa vorbim, nici nu ma duc la militie. Sunt 20 de milioane de oameni, pai daca dau astia maine drumul la toti nebunii de la balamuc si toti imi fac cate o plangere la parchet, eu ma duc sa pierd vremea?”, spune acesta, potrivit România TV .

„Acuma, noi radem, dar trebuie sa si plangem, pentru ca omul asta reprezinta MApN, e juristul MApN. Uite ce a facut el. Mi-a facut el nu stiu ce plangere si CAB a zis sa ii dau 30.000 de euro. El a executat, eu am facut apel la ICCJ si ICCJ a zis ca trebuie sa dau numai 5.000. Si dupa aia el a executat si aia 5.000, in loc sa dea inapoi 25.000.

Desigur, Gigi Becali și-a exprimat amuzamentul în această situație. EL a comentat că aceste evenimente sunt absurde. De altfel, a spus despre Talpan nu ar trebui să aibă un loc în instituțiile statului.

„El nu e nebun, e chiar de legat. El o sa faca inca un proces acum, ca l-am calomniat la Ciutacu in emisiune si cineva i-a spart vreun geam sau a luat vreun drog, ca s-a suparat prea tare. De nu te-o da si pe tine in judecata, ca de ce m-ai sunat pe mine.

Sa va zic ceva, sa radeti. A fost cineva la casa lui din Botosani. El are casa cu etaj, dar nu are scara, sa urci la etaj pe dinauntru. Are scara-scara, de lemn, pe afara, are gaura prin tavan. (…) Radem, dar omul asta nu are ce cauta in institutiile statului, ca ne batem joc de statul asta”, a precizat latifundiarul din Pipera.