CCR se pronunță azi pe conflictul dintre Parlament și ÎCCJ! Este în joc dosarul lui Tăriceanu

Curtea Constituțională a României are de luat o decizie importantă azi în privința conflictului juridic dintre Senat și Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Acesta are dosar la Parchetul General și are calitatea de suspect pentru abuz în serviciu și complicitate la uzurpare de calități oficiale.