Premierul a declarat că nu are nicio problemă legată de încălcarea legii și că în cadrul PSD sau al Guvernului României nu a existat niciun caz major de corupție. În replică, moderatorul Victor Ciutacu l-a contrazis, amintindu-i cazul lui Dumitru Buzatu, pe care l-a considerat relevant în acest context. Totodată, a făcut referire la scandalul Nordis, ironizând siguranța premierului în privința acestuia.

Referindu-se la eventuale probleme de legalitate, premierul a afirmat: „N-am nicio problemă de încălcare a legii. Nu a existat niciun caz de corupție major în interiorul PSD sau în Guvernul României”.

„Domnul Buzatu, caz major. Ați spus că nu există niciun caz major. (…) Dormiți liniștit în cazul Nordis?”, i-a replicat moderatorul Victor Ciutacu, amintindu-i de acest scandal și contrazicându-i afirmația.

Marcel Ciolacu a răspuns: „Cazuri izolate sunt. (…) Categoric, da. M-au întrebat colegi, prieteni cum am depășit perioada. Trebuie să știți că dorm foarte bine. Dorm câte 7-8 ore pe noapte. Bine, dacă nu sunt dl Raed Arafat sau ministrul Apărării. Nu am astfel de probleme. Nu am absolut nici cea mai mică îngrijorare.”