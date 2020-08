Avand in vedere ca ne aflam in mijlocul perioadei concediilor este momentul ideal pentru luarea unei vacante. Conditiile medicale existente in acest moment in tara noastra ii face pe multi dintre noi sa fie reticenti in momentul in care vine vorba despre plecarea in concediu. Cu toate ca Romania trece printr-o situatie foarte delicata din punct de vedere medical nu trebuie sa ne izolam 100% in casa si sa renuntam la tot ceea ce ne place si ne relaxeaza. Aceste activitati pot fi facute si in momentul de fata in conditii de siguranta medicala atat timp cat sunt respectate masurile de protectie pe care fiecare dintre noi le cunoaste.

Destinatiile turistice izolate sunt alegerea perfecta pentru petrecerea concediului

Pentru a minimiza cat mai mult posibil riscurile care pot aparea ca urmare a plecarii in concediu este recomandat ca anul acesta sa fie evitate pe cat posibil destinatiile turistice aglomerate si indreptarea atentiei catre acele destinatii turistice care ofera un nivel de izolare cat mai ridicat. Dintre toate destinatiile turistice din tara noastra care sunt capabile sa ofere un nivel de intimitate foarte ridicat, Delta Dunarii este fara nici o urma de indoiala cea mai buna alegere pe care o poate face o persoana care doreste sa se detaseze pentru o anumita perioada de timp de tot ceea ce inseamna oras. Aflata la sud – vest de podisul Dobrogei, la nord de granita cu Ucraina si la est de Marea Neagra, Delta Dunarii este una dintre cele mai frumoase locatii turistice din tara noastra si chiar si din lume. Anual, zeci de mii de turisti vin in tara noastra pentru a vizita Delta Dunarii, zona care din anul 1991 este patrimoniu UNESCO. Linistea oferita de catre aceasta zona turistica, faptul ca aceasta nu are nici o legatura cu agitatia din orasele tarii dar si faptul ca Delta Dunarii este o zona care este slab populata de catre oameni sunt doar cateva dintre motivele pentru care Delta Dunarii este locatia turistica perfecta in cazul in care doresti sa traiesti un concediu exact asa cum ai visat. Renunta la orice preconceptie avuta fata de aceasta zona turistica si ofera-ti sansa de a petrce concediul ideal pe care nu ti-l poate oferi nici o alta destinatie turistica din strainatate sau din tara noastra.

Lebada Luxury Resort & Spa te rasfata pe perioada sederii in Delta Dunarii

Desi Delta Dunarii nu este o zona industrializata, aglomerata, foarte prietenoasa cu persoanele carora le place luxul acest lucru nu inseamna ca aceasta zona nu este capabila sa ofere cazare Delta Dunarii la standarde calitative ireprosabile. Lebada Luxury Resort & Spa este unul dintre cele mai luxoase resort-uri din tara noastra si cel mai luxos din Delta Dunarii. Acesta este pregatit pentru a putea turistii care doresc sa petreaca in Delta Dunarii un sejur de neuitat. Construit pe o insula, Lebada Luxury Resort & Spa este locatia ideala in cazul in care doresti sa te cazezi in mijlocul naturii insa sa beneficiezi de conditii de lux. Avand in vedere ca acest resort se afla construit pe o insula, singura cale de acces catre acesta este cu barca ceea ce face ca drumul spre locatia de cazare sa fie un drum relaxant. De asemenea, amplasarea pe insula face ca Lebada Luxury Resort & Spa sa fie unul dintre cele mai retrase spatii de cazare din tara noastra. Pe langa linistea pe care o ofera acest resort, mai ofera o serie de avantaje pentru care este numarul 1 in materie de locuri de cazare in Delta Dunarii, cateva dintre cele mai importante fiind urmatoarele:

Conditiile de cazare sunt exceptionale. Camerele sunt dotate cu tot ceea ce este necesar pentru a te relaxa si simti cat mai bine. Toate obiectele de mobilier aflate in interiorul camerelor precum si accesoriile sunt de cea mai buna calitate.

Spa. Principalul motiv pentru care oamenii merg intr-un concediu este odihna. Pentru ca aceasta sa fie cat mai profunda iar relaxarea sa ofere un nivel maxim de multumire este necesara apelarea la serviciile premium oferite de catre spa-ul aflat iin componenta resort-ului.

Survolarea Deltei Dunarii cu un elicopter, pescuit in mediul natural, vizitarea padurii Letea sau posibilitatea de a juca diverse jocuri sunt alte activitati care pot fi intreprinse pe perioada sederii in cadrul Lebda Luxury Resort & Spa. Aceste activitati au menirea de a spori gradul ded relaxare si confort oferit de catre tot ceea ce inseamna Delta Dunarii. De asemenea, inchegarea relatiilor este un alt motiv pentru care aceste activitati sunt mai mult decat bine venite.

Nu in ultimul rand, acest resort este prevazut cu doua restaurante in cadrul carora se gateste dumnezeieste. Cele mai bine fine produse culinare dar si cele tradiotionale sunt servite in cadrul restaurantelor din acest resort pentru ca turistii sa se simta tratati ca pe niste regi.

Concluzii

Pentru a putea fi cat mai eficient in activitatile desfasurate zilnic este necesar ca la un moment dat sa ne distantam de tot ceea ce inseamna agitatia dini oras si sa incercam reconectarea cu natura. Cel mai bun loc pentru o astfel de incercare este Delta Dunarii iar cel mai bun loc pentru cazare in Delta Dunarii este Lebada Luxury Resort & Spa.