Potrivit unei analize publicate joi de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor Auto (APIA), peste o treime (35%) din numărul total de autoturisme noi şi second hand, intrate în parcul auto naţional în 2019, aveau norma de poluare Euro6 sau erau electrice (integral sau plug-in hibride).

„2019 a fost al şaptelea an de creşteri consecutive a achiziţiilor de autovehicule din România, evoluţie începută în anul 2014, după un an 2013 în care s-a înregistrat cel mai mic număr de autovehicule nou înmatriculate (noi şi rulate), în România. Relevant pentru această evoluţie este numărul autoturismelor, care a crescut de la circa 280.000 de unităţi (noi şi rulate), în 2013, la 606.163, în 2019 (…) Un aspect relevant se referă la impactul achiziţiilor de autoturisme asupra nivelului de emisii poluante. Din această perspectivă, 35% din totalul înmatriculărilor de autoturisme nou intrate în parc din 2019 (noi plus rulate) au avut norma de poluare Euro 6 sau au fost electrice (integral sau PHEV). La capitolul autoturismelor „verzi”, analiza APIA arată că achiziţia acestora a înregistrat creşteri semnificative în ultimii cinci ani, chiar foarte mari în ultimii doi ani. În anul 2019, creşterea segmentului de autoturismelor electrice a fost de 150,3% (de 2,5 ori), comparativ cu 2018, iar pe cele hibride de 79,7%. Datele analizate au cuprins atât volumele de autoturisme noi, cât şi pe cele rulate”, se menţionează într-un comunicat al APIA.

Volumul achizițiilor este favorabil

Potrivit sursei citate, anul trecut, segmentarea volumului de achiziţii între autovehiculele noi şi cele rulate este favorabilă celor second hand, cu 444.601 unităţi faţă de 161.562 exemplare.

„În ceea ce priveşte împărţirea acestui volum total între autovehiculele noi şi rulate, în anul 2019 acesta a fost 2,8 în favoarea celor rulate, respectiv 444.601 de unităţi rulate vs. 161.562 noi. Totul după ce, în comparaţie cu anul 2018, autovehiculele noi au înregistrat în 2019 o creştere de 23,4%, iar cele rulate o scădere de 6,1%. Ponderea achiziţiilor de autoturisme noi în total piaţă a crescut cu 5 puncte procentuale (de la 21,7% la 26,7%), iar în aceste condiţii şi creşterea cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule a înregistrat, conform datelor INS la 11 luni din 2019, o creştere solidă, de 7,8%. Vechimea medie a întregului număr de autoturisme (606.163 unităţi) achiziţionate în anul 2019 în România a fost de 8,3 ani, faţă de o medie de 9 ani, cu un an în urmă. În acelaşi timp, vârsta medie a autoturismelor rulate a scăzut la 11,2 ani, în 2019, comparativ cu 11,4 ani, în 2018. Totodată, în parcul auto naţional au intrat şi peste 225.000 de autoturisme a căror vârstă a fost de cel puţin 12 ani”, notează Asociaţia.

Statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) relevă că, la 31 decembrie 2019, parcul auto naţional ajunsese la aproximativ 8,75 de milioane de autovehicule, din care peste 6,9 milioane autoturisme, în creştere cu 7%, comparativ cu datele din anul anterior, când au fost înregistrate 6,45 milioane de exemplare.

Mai multe mașini în București

De asemenea, aproximativ 1,46 de milioane de autovehicule erau înmatriculate în Bucureşti, în creştere cu aproape 32% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, din care 1,169 milioane de unităţi erau încadrate la categoria autoturisme.

Conform Direcţiei de Înmatriculări, aproximativ 4,36 de milioane de unităţi erau mai vechi de 16 ani, respectiv 20 de ani, 2,52 de milioane de autovehicule aveau o vechime de 11-15 ani, iar 994.398 de exemplare erau mai vechi de 6-10 ani.

În ceea ce priveşte autovehiculele cu vechime de 0-2 ani, la nivel naţional erau înregistrate, la sfârşitul anului trecut, 392.430 de unităţi, din care 289.520 de autoturisme.

Potrivit DRPCIV, la finele anului 2019, pe drumurile din România circulau 4,344 milioane de autovehicule cu motoare pe benzină, respectiv 3,895 milioane de maşini diesel.

