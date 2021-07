Câți bani primesc sportivii noștri de la statul român? Este suma încasată pe măsura efortului depus? Asta pentru că medaliile luate de România la nu au fost, de-a lungul timpului, puține la număr. Spre exemplu, la Rio 2016, tricolorii au reușit să obțină o medalie de aur, una de argint și două de bronz.

La doar 16 ani, Popovici cu doua saptamani inainte de startul Tokyo 2020, la Campinatele Europene rezervate juniorilor de la Roma, a castigat titlul mondial la 100 m liber cu un nou record mondial la juniori (47:30) care a reprezentat si cel mai bun timp al anului, inclusiv la seniori. Cateva zile mai tarziu, tot cu record mondial s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber. La finalul competitiei, in palmaresul sau s-au adaugat patru medalii – 3 de aur (50, 100, 200 m liber) si una de argint in proba de stafeta 4 X 100 m liber cu echipa Romaniei, alaturi de Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu. Popovici este considerat unul dintre favoritii la probele de 100m si 200m liber, acolo unde va concura impotriva lui Caeleb Dressel si Danas Rapsys pentru medalia de aur.

Avem însă o lungă listă de olimpici cu care ne mândrim peste hotare. S-a aflat acum cu cât sunt aceștia răsplătiți.

Câți bani se dau pentru o medalie olimpică

„Pentru o medalie olimpică de aur statul român plătește sportivilor 70.000 €, clubul (de stat) mai poate da 35.000 € și COSR va plusa cu un automobil Toyota Camry (sponsor Tokyo2020). Un „argint” ar încasa 50.000 € și un „”bronz” 30.000. Sunt sumele dublate deja – promisiune presedinte Mihai Covaliu – de Guvern, conform Legii Sportului. Subt platite primele șase locuri, iar cele de pe podium beneficiaza de rente viagere”, a scris jurnalistul Dorin Chioţea pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, el a venit cu încă o postare cutremurătoare.

„Am răvășit netul și am mai săpat în zonă să aflu cât plătesc (U$D) alte state sportivilor pentru medaliile câștigate la Tokyo2020. Ordinea, evident, este Aur/ Argint/ Bronz. Iată ce-a ieșit:

SINGAPORE

1.000.000/ 500.000/ 250.000;

INDONEZIA

750.000/ 375.000/ 187.500;

KAZAHSTAN & AZERBAIDJAN

250.000/ 125.000/ 62.500;

ITALIA

166.000/ 83.000/ 55.000

UNGARIA

125.000/ 90.000/ 72.000

RUSIA

61.000/ 38.000/ 26.000

FRANTA

55.000/ 22.000/ 14.000

SUA

37.500/ 22.500/ 15.000

AFRICA DE SUD

37.000/ 19.000/ 7000

GERMANIA

22.000/ 17.000/ 11.000

CANADA

15.000/ 11.000/ 8.000”, a scris acesta tot pe Facebook.

Sursa foto: Dreamstime