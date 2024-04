România ar putea deveni un reper pe scena AI-ului în UE

Cu peste 60% dintre companiile de la nivel global care intenționează să integreze inteligența artificială (IA) în activitatea lor în următorii trei ani, România urmează trendul global și se pregătește să înregistreze un avans spectaculos în acest domeniu. În acest context, România ar putea deveni un reper pe scena AI-ului în Uniunea Europeană.

„Inteligența Artificială nu mai este o noțiune futuristă, ci o realitate tangibilă, tot mai prezentă în viața noastră. Deși în prezent doar 35% dintre companiile din întreaga lume folosesc AI, potrivit unui studiu McKinsey & Company, în viitorul apropiat numărul lor urmează aproape să se dubleze”, declară Mirela Lucia Pascu, Președinte Ayn Rand Centre România, organizator al evenimentului despre inteligența artificială din București.

Ea a precizat că inteligența artificială se va regăsi tot mai mult la locurile de muncă din diverse domenii, în special în marketing, IT, medicină, auto și altele, implicit în România. Chiar dacă țara noastră se află încă la început privind folosirea inteligenței artificiale, va înregistra un avans semnificativ în viitorul foarte apropiat, urmând ca România să fie un jucător impresionant pe scena AI-ului în Uniunea Europeană, a adăugat Mirela Lucia Pascu.

Evenimentul „Navigating the Intersection of AI and Data Privacy”, care va avea loc pe 16 aprilie la Universitatea Româno-Americană, va dezbate viitorul inteligenței artificiale în business și în viața cotidiană.

„Inteligența artificială este aici și va rămâne aici, așa că este foarte important să înțelegem impactul acesteia asupra oamenilor, asupra democrației și asupra vieții în general. Acest eveniment își propune să dezbată aceste subiecte și sperăm să reușim să facem puțină lumină astfel”, spune Cristiana Deca, fondator Decalex Digital.

Inteligența artificială se integrează în tot mai multe domenii de activitate, cu precădere în IT, marketing, medicină, ecommerce și automotive, însă impactul AI-ul va fi din ce în ce mai mare și orice tip de afacere. Șase din 10 directori sunt entuziasmați de utilizarea AI generativă, cu planuri de a iniția proiecte pilot sau de a o integra în operațiunile lor până în 2024. În același timp, 72% dintre executivi cred că inteligența artificială va deveni cel mai semnificativ avantaj în afaceri în viitor, mai arată datele McKinsey & Company.

„În contextul evoluției accelerate a tehnologiei, impactul inteligenței artificiale (IA) asupra securității cibernetice și a criminalității informatice devine din ce în ce mai proeminent. Infractorii cibernetici utilizează acum tehnici avansate, precum rețelele neuronale și algoritmi de învățare automată, pentru a crea malware mai sofisticat, a efectua atacuri de tip phishing și alte amenințări cibernetice cu un grad de succes îngrijorător. Această ‘cursă a înarmării cibernetice’ pune presiune constantă pe dezvoltatorii de soluții de securitate să rămână cu un pas înainte”, declară Cătălin Pătrașcu, expert în securitate cibernetică la NTT Data.

Aproape 50% dintre joburile actuale vor dispărea în viitorul apropiat

În ultimii cinci ani, domeniul AI a înregistrat progrese semnificative în aproape toate subdomeniile sale, printre care se numără viziunea, recunoașterea și generarea vorbirii, procesarea limbajului natural (înțelegerea și generarea acestuia), generarea de imagini și video, sisteme multi-agent, procesul decizional și integrarea vederii și a controlului motor pentru robotică. În plus, s-au dezvoltat o multitudine de aplicații inovatoare, cum ar fi jocuri, diagnosticarea medicală, sisteme logistice, conducerea autonomă, traducerea lingvistică și asistența personală interactivă.

„Înțelegând riscurile reale ale apariției unei societăți orwelliene, singura soluție pentru a combate colonialismul AI este ca fiecare dintre noi, la nivel individual, să preia controlul asupra propriilor date personale, conștientizând valoarea lor imensă, în paralel cu dezvoltarea, pe bază de consimțământ, a unor modele de tip LLM sau Generative AI proprii, la nivelul fiecărui stat”, Alexandru Diaconu, co-fondator AiGIA Health. „În economia acestui deceniu, determinată de introducerea AI pe scară largă, va exista o tranziție rapidă la alte competențe: de la simpla execuție a sarcinilor repetitive și analitice, la creativitate, gândire critică, empatie și capacitatea de a construi conexiuni umane. Dacă nu se vor adapta la noile cerințe, aproape 50% dintre joburile actuale vor dispărea în viitorul apropiat”, punctează Silvia Uscov, Managing Partner Uscov și Asociații.

Conform McKinsey & Company, aplicațiile legate de inteligența artificială au potențialul de a contribui anual cu 2,6 – 4,4 trilioane de dolari la economia globală prin diverse scenarii de business. De altfel, piața inteligenței artificiale generative (IA generativă) prezintă o evoluție rapidă în 2024, trecând de la fascinația culturală inițială la rezultate tangibile în mediul de afaceri. Această tehnologie, cu abilități de procesare și generare a conținutului text, voce și video, revoluționează modul în care companiile își îmbunătățesc productivitatea, stimulează inovația și creativitatea.