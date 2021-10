„Vesti bune, suntem in faza descendenta inca de saptamana trecuta. Vesti proaste: avem o noua premiera negativa, suntem singura tara din Europa (probabil a doua din lume dupa Brazilia) care a permis unui val epidemic sa evolueze nestanjenit pana la varf.

Este foarte posibil ca saptamana trecuta sa fi atins varful valului 4-Delta cu 18,863 cazuri in 19 octombrie 2021, chiar in ziua in care Presedintele Iohannis si-a declarat ingrijorarea si a convocat o sedinta pentru ziua urmatoare.

Tot in ziua urmatoare media mobila la 7 zile a inceput sa scada usor pentru prima data in valul 4-Delta definind un platou usor descendent, iar in aceasta saptamana scaderea s-a accentuat (curba rosie).

Exista o suspiciune legitima ca saturatia numarului de teste accentueaza aspectul descendent insa este aproape imposibil sa se testeze mai putin decat se testeaza deja in Romania fara sa se incalce flagrant legea. Putem spune ca in Romania testele urmeza curba infectarilor si nu o mai preced inca de la inceputul lunii octombrie.

In saptamana urmatoare insa numarul de teste a fost brusc plafonat si am pierdut capacitatea de urmari direct valul pandemic.

Nu stim asadar cat de mult a urcat valul, dar atat extrapolarea bazata pe rata de pozitivare constanta la 15% cat si extrapolarea bazata pe un numar constant de teste (curba albastra continua in graficul de jos) au o evolutie similara.

De asemenea, alinierea buna a curbei in aceasta faza descendenta la scenariul denumit atunci „pesimist” (curba verde punctat in graficul de sus), sugereaza ca varful ar fi fost la 25,000 de cazuri pe zi daca testarea continua sa creasca proportional cu cresterea numarului de cazuri.

Testarea a intrat insa in platou dupa 2 octombrie asa incat am putut urmari doar aspectul nu si amplitudinea reala in luna octombrie .

Suntem prima țară din Europa care a lăsat un val epidemic să ajungă la varf

Nu stim cat de sus s-a dus valul in acesta luna, dar vestea buna este ca a inceput sa coboare deja de saptamana trecuta si ca din acesta saptamana a revenit deja in zona detectabila.

Acest lucru insemna insa si ca devenim prima tara din Europa (probabil a doua dupa Brazilia) care a lasat un val epidemic sa ajunga la varf in mod natural.

Masurile anuntate marti si adoptate joi ca sa intre in vigoare luni nu aveau cum sa produca o scadere inca dinainte de a fi anuntate. Daca erau introduse a doua zi ar fi putut sa ascunda atingerea naturala a varfului si sa il atribuie masurilor. Amanate cu o saptamana, rolul lor este mai degraba propagandistic ca sa poata spuna ca prin aceste masuri au invins pandemia.

Experimentul infectarii de turma a reusit in Romania nu doar datorita neglijentei, ci si pentru ca pandemia a fost asistata activ.

Piedicile lasate de medici in calea pandemiei, atat cele din valurile 2 si 3 cat si cele stabilite in vara si luna septembrie, au fost sistematic eliminate in mod activ de factorii politici sub diferite pretexte („nu ne permitem”).

Ei bine asta inseamna ca ne permitem sa lasam pandemia sa ucida un roman la fiecare 4 minute si ne permitem catastrofa umanitara care insoteste un val epidemic lasat sa se dezlantuie asupra populatiei.

Ce urmează?

Sunt destul de sigur ca va urma o perioada de scadere relativ rapida conform prognozei. Vom cobori astfel (media mobila) sub 10,000 la inceputul lunii noiembrie (finalul saptamanii viitoare) si sub 5,000 de cazuri pe zi la finalul lunii noiembrie.

Daca in decembrie vom continua sa coboram sau vom intra intr-un platou depinde de cum va continua vaccinarea si de gradul de conformare cu masurile anuntate.

Pentru medici decembrie este de asemenea luna in care vor putea sa inceapa sa respire si eventual sa isi ia o binemeritata vacanta.

E posibil ca in cazul in care vaccinarea cotinua in acest ritm sa ajungem la 70% din populatie vaccinata in februarie si sa trecem prin valul 5 la fel de usor cum au trecut si celelalte tari din Europa civilizata prin valul 4 sau sa il evitam cu totul.

Daca politicienii se vor grabi iarasi sa relaxeze totul si sa declare pandemia inchisa ca sa fure populist startul de sarbatori, o sa o luam de la capat si anul viitor.

Coșmarul va mai continua 2 săptămâni

Asadar daca batalia pentru valul 4 a fost pierduta inainte de a incepe pentru ca asa au decis cei care ne conduc, putem castiga batalia cu valul 5 tot inainte de a incepe pentru ca asa am horatat noi, ca popor, in pofida celor care ne-au condus deja de 3 ori in prapastia COVID-19.

Din pacate numarul de decese va continua sa creasca si in aceasta saptamana si ne putem astepta la o scadere reala numarului de pacienti in ATI si decese abia peste 2 saptamani.

Cosmarul va mai continua deci 2 saptamani si nu exclud ca marea relaxare de la debutul valului sa fie urmata si de marea musamalizare la finalul valului, tocmai pentru a se putea erija in eroi salvatori.

La fel au procedat si calaii de la Revolutia din 1989 ca sa devina la final revolutionari slaviti [si cinstiti cu voturi] de o majoritate recunoscatoare.

Atat natura masurilor luate cat si felul in care s-au luat sunt prefect compatibile cu un astfel de scenariu [strict ipotetic]. Putem avea deci parte si de surprize si evolutii greu de anticipat mai ales pe scena politica, este singura care conteaza si pentru evolutia pandemiei.”, a scris cercetătorul Octavian Jurma, pe pagina sa de Facebook.