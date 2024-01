Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit despre aderarea României la spațiul Schengen. În cadrul interviului, ministrul a oferit informații detaliate cu privire la stadiul actual al negocierilor și despre perspectivele ca România să adere în totalitate, adică și cu frontierele terestre.

Ministrul Predoiu a subliniat faptul că România este deja membră parțială a spațiului Schengen. El a precizat că procesul de integrare este unul etapizat. De asemenea, Predoiu a explicat că discuțiile pe această temă vor fi reluate în prima parte a anului.

În ceea ce privește deciziile, acestea vor fi luate în funcție de progresele înregistrate în întărirea protecției frontierelor și a cooperării polițienești între state.

În legătură cu frontierele terestre, ministrul a respins ideea că incidentul cu primarul de la Baia Mare ar reflecta o slăbiciune structurală a frontierelor. Acesta a menționat că trecerile ilegale se întâmplă în toate statele membre.

Cu toate acestea, a subliniat necesitatea unei anchete riguroase pentru a identifica și remedia orice deficiențe pentru că ceea ce s-a întâmplat în cazul Cherecheș nu este scuzabil.

În ceea ce privește condițiile pentru aderarea la spațiul Schengen, ministrul a subliniat că nu există termen fix. Procesul depinde de întărirea controlului la frontiere și cooperarea în combaterea migrației ilegale.

De asemenea, a infirmat speculațiile cu privire la eventuale acorduri secrete legate de extrageri de gaze sau exploatări forestiere.

„N-aș vrea să estimeze o dată, cum n-am făcut-o nici prima dată, la prima etapă, dar ce pot să vă spun e că voi relua destul de rapid aceste discuții pe care le am cu un ministrul de interne Karner, ministrul cu care am avut un foarte bun dialog, cu care am construit o bază de încredere deja”, a declarat Predoiu.