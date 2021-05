Cât va mai rezista actuala coaliție de guvernare?

Fostul șef adjunct al SIE a explicat că „Ungaria și Polonia nu au avut o problemă să blocheze bugetul UE”, în momentul în care au crezut că interesele lor nu sunt reprezentate corect.

„Nu știu cât vor rezista. Eu sper ca lumea să se trezească. Eu nu mizez pe PSD, din păcate. Când spun PSD mă refer la conducerea PSD, nu la membri. Mi s-a părut o aberație chestiunea acea . Păi dacă este o ticăloșie, de ce nu-l blochezi? Pentru că ar însemna să blocăm la nivel european. Știți ce se întâmplă? Vorbesc cât se poate de neutru.

Ungaria și Polonia nu au avut o problemă să blocheze bugetul UE atunci când au crezut că interesele lor nu sunt reprezentate corect. Și în final au căpătat dreptate. Și nu s-a sufocat nimeni de furie, n-a leșinat nimeni. Europa nu s-a oprit. Așa e și aici. Dacă tu ești convins că acel PNRR este o tragedie pentru poporul român așa cum spui tu, păi bate-te pentru el. Puneți vorbele unde sunt faptele”, a explicat Silviu Predoiu pentru AlephNews.

PNRR al României, comparativ cu alte țări

În continuare, Silviu Predoiu a punctat un lucru îngrijorător. După ce s-a uitat pe site-ul Comisiei Europene pentru a vedea planurile naționale de reziliență, acesta a văzut că „România are 16 pagini”, în timp ce alte țări au 200 de pagini în cel mai rău caz. De exemplu, PNRR al Germaniei 700-800 pagini.

„M-am uitat pe site-ul Comisiei Europene. Găsești acolo planurile naționale de reziliență pentru majoritatea statelor. Am căutat și la Germania, și la Franța… Am trecut prin ele. Italia, Slovenia, Slovacia. Cele mai mici au 200 de pagini. România are 16 pagini. Germania are 700-800 pagini. Și după asta spun că suntem răuvoitori în interpretarea măsurilor. Păi dacă voi nu ne spuneți… Apropo de aroganță, noi cum să ne pronunțăm?”

Așadar, Predoiu susține că acțiunile guvernanților sunt contradictorii și „nu au legătură cu ce așteaptă populația”.

„Această coaliție este ținută de interese până probabil mai spre toamnă, să treacă vara, să mai scape un pic de… Oricum nu au legătură cu ce așteaptă populația și merităm cumva treaba asta pentru că nici nu spunem ce vrem. Asistăm pasiv la dezbateri despre proiect cu impact social negativ uriaș. Sunt niște chestii pe care un om normal nu poate să le înțeleagă.

Spui pe 18 mai că România e statul care a reușit să depășească cu viteza cea mai mare criza și este în recuperarea economică cea mai semnificativă după cea mai mare criză din ultima 100 de ani, ceea ce e pozitiv, nu, eu asta înțeleg și după aceea vii și spui vom umbla la pensii, vom vorbi despre salarii, vom tăia niște stimulente. Păi tocmai ați spus că am trecut de ele. Dacă nu treceam ce făceați? O să vă spunem noi. Nici măcar nu știm. Dacă ar fi în Guvern un laureat al premiului Nobel sau măcar un savant de renume mondial cum era Elena Ceaușescu, aș spune (…) Cred că toată miza e să scape de câțiva de acolo și probabil că va fi o alianță. A mai fost o dată (…) Iese USR și intră PSD, cam așa văd și eu”, a conchis acesta.

Sursă foto: Dreamstime