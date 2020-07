Inspirat de întâlnirile cu studenții Facultății de Marketing de la Academia de Studii Economice (ASE), în seria de conferințe online pe teme de business, antreprenorul Cristian Onețiu a lansat, împreună cu designerul Irina Voinea, colecția de haine personalizare The Doers.

La o lună de la lansare, fondatorul companiei Life Care spune că se bucură foarte mult pentru acest proiect pe care îl consideră inedit și pentru portofoliul său, dar mai ales pentru o opțiune mai rar întâlnită la haine: posibilitatea de exprimare și personalizare a fiecărui obiect vestimentar, în proporție de 90%, de la culorile detaliilor, până la fundalul de bază.

„Totul a pornit într-o joacă, pentru că, pe la jumătatea cursului, studenții mi-au spus că și-ar dori să devină <doeri> și să aibă și opțiunea de a se identifica și personaliza în acest concept. De exemplu prin haine. Le-am spus că sloganul meu este <Onețiu – The Business Doer>. Și așa am zis să facem ceva în acest sens, eu și Irina, și să creăm această nișă de expresie vestimentară. Iar acum, la o lună de la lansarea colecției și a site-ului https://mysimplicated.com/users/onetiu-doers, am descoperit multe lucruri foarte interesante: de exemplu, am crezut că vârsta inițială a clienților noștri va fi cuprinsă între 16 și 20 de ani. Însă am descoperit că este de fapt între 25 și 40 ani! Așa că iată, nu doar adolescenții sunt cool, ci și tinerii adulți ☺” , spune Onețiu.

Un lucru surprinzător

Cel mai surprinzător lucru, chiar pentru cei care au lansat colecția, este dorința de creație a clienților și timpul petrecut pe site în acest scop.

„Oamenii petrec cel puțin 20, 25 de minute să își personalizeze tricoul sau hanoracul. Nu mă așteptam să se joace atât de mult, dar recunosc că este <addictive>. Dă dependență această experiență de creație a propriului obiect și este și relaxantă”, adaugă Onețiu, care spune că se pregătește să aducă, împreună cu Irina Voinea, și câteva noutăți: șepci și cămăși largi de vară și, de asemenea, la produsele deja existente vor fi adăugate culori și nuanțe noi de personalizare.

În plus, legat de această opțiune, el spune că „ne gândim ca pentru unul dintre articole, clienții să aibă opțiunea de a alege și a pune ce poză își doresc ei, la o anumită rezoluție calitativă. Acest lucru înseamnă că trebuie să aducem câteva schimbări tehnice platformei, astfel încât în momentul comenzii, clientul să poată încărca poza pe care o dorește imprimată. Vrem să și vorbim cu consumatorii noștri, să vedem cât de mulți și-ar dori acest lucru”.