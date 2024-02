Cunoscuta prezentatoare de la Antena Stars, Gabriela Cristea, a oferit o perspectivă mai puțin convențională asupra modului în care gestionează finanțele familiei sale. Contrar unor idei preconcepute despre economisire și acumulare de avere, ea spune că preferă să creeze experiențe de neuitat alături de cei dragi.

Ea a pornit de jos, fără sprijin financiar din partea părinților și dorește să-și educe fiicele în spiritul responsabilității financiare și independenței. Cu toate acestea, pentru ea, cea mai importantă investiție rămâne familia. Prioritatea sa principală în gestionarea banilor este să creeze amintiri memorabile alături de soțul ei și de fiicele lor.

„Banii la saltea sau degete rare? Din ce categorie faceți parte? Cred că ține un pic și de educație, cred că ține un pic și de stilul fiecăruia în parte, pe care și-l autoeducă, dar, până la urmă, din ce categorie faceți parte? Din cea în care puneți bani albi pentru zile negre sau din categoria cât am, atâta cheltui și dacă mai pot, mă mai și împrumut pe la vreo bancă-două? Eu trebuie să recunosc că în general fac parte cam din a doua categorie, pentru că niciodată n-am avut bani puși deoparte. Cât am avut, atât am cheltuit, și uneori chiar și ceva în plus. Fac asta pentru că ne dorim să ne simțim bine și să profităm de fiecare moment în familie”, a spus ea.