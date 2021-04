Cât costă să mănânci la restaurantul faimosului Salt Bae? Prețuri incredibile pentru fripturile sale

Toată lumea a auzit de bucătarul turc Salt Bae, pe numele real Nusret Gökçe. La doar 37 de ani, acesta a devenit cunoscut atât pentru fripturile sale, cât și pentru imaginea care a făcut înconjurul internetului, în care acesta era surprins asezonând friptura într-un mod neobișnuit pentru ceilalți oameni. De aici până la deveni o personalitate a internetului a fost de nevoie de un singur pas. În prezent, faimoasa imagine a fost folosită în mai multe glume pe internet.

Acum are restaurante pe tot globul dar povestea sa a început, de fapt, când era un simplu ospătar în restaurantele din Turcia. El s-a ocupat și de spălatul vaselor până când, în 2007, a fost remarcat de un restaurant de top din Istanbul pentru măiestria de care a dat dovadă în ceea ce privește felierea cărnii de mari dimensiuni. Această pricepere este cea care l- ajutat să intre în contact cu un restaurant faimos din Miami, lucru ce l-a ajutat să devină mai mult decât un simplu lucrător în bucătăriile restaurantelor din Turcia.

El și-a deschis primul restaurant în Turcia, în anul 2011, anul în care a devenit faimos și pe internet. Salt Bae a postat atunci, pe Youtube, un video în care explica metoda prin care să tai kebab-ul și prin care să-l asezonezi.

Bucătarul Nusret deține cinci restaurante unde se servește doar friptură în Turcia, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Statele Unite ale Americii. Pentru ține ștacheta ridicată, el muncește zilnic timp de 18 ore. Potrivit networthpost.org, averea sa este estimată la 800 de milione de dolari. Acesta le va rămâne celor 9 copii ai lui.

Deși videoclipul a devenit viral pe internet, nu asta l-a făcut, de fapt, să fie atât de îndrăgit de oameni. În spatele succesului său stau mai mulți factori. Aceștia l-au ajutat să se diferențieze de restul bucătarilor.

Iubirea pentru gătit – Nu poți avea preparate delicioase dacă nu te investești în ceea ce faci. Pasiunea pentru gătit l-a făcut pe Salt Bae să devină cel mai bun din domeniul său. El a intrat prima oară în contact cu bucătăria la vârsta de 14 ani, atunci când a fost nevoit să se angajeze.

Respectul pentru clienți – Pasiunea pentru gătit ar fi egală cu zero dacă bucătarul nu are respect pentru clienții săi. După această regulă se ia și Nusret Gökçe. Pentru a vedea dacă totul decurge cum trebuie, el vizitează des toate restaurantele pe care le deține. Mai mult decât atât, uneori îi primește pe oamenii care trec pragul restaurantelor lui, o imagine neobișnuită pentru managerii din ziua de azi.

Calitatea ingredientelor – În ceea ce privește carnea pe care o folosește pentru fripturile sale, faimosul bucătar îi acordă o atenție sporită. El a călătorit de mai multe ori pentru a învăța mai multe despre carne și pentru a afla care este cea mai bună din lume. El este cel care alege carnea care va fi servită clienților și verifică, din când în când, starea vacilor de la care provine carnea.

Excelență în bucătărie – Chiar dacă are mai multe restaurante, calitatea preparatelor sale este la fel în toate.

Satisfacția și fericirea clienților este prioritară – Ceea ce mulți bucătari nu înțeleg este faptul că mâncarea pe care o prepară trebuie să fie pe placul clienților. Salt Bae a înțeles acest lucru și ține cont de satisfacția și fericirea clienților săi. Pe lângă calitatea mâncării, faimosul bucătar ține cont și de atmosfera din restaurant și nu lasă niciun client să plece nesatisfăcut.

Idei noi și creative – Deși a devenit super cunoscut la nivel mondial, el nu s-a culcat pe o ureche. Salt Bae este într-o continuă căutare de noi idei, noi gusturi și noi experiențe. În restaurantele sale, modul de servire al fripturilor sau gustul te pot surpinde.

Lanțul de restaurante Nusr-Et are prețuri uriașe pentru preparatele pe care le servește. Totuși, acestea s-ar putea explica prin atenția acordată de către Salt Bae preparatelor și prin calitatea cărnii. Faima provenită din mediul online a influențat și prețurile.

La mijlocul lunii martie a acestui an, a fost postată pe Twitter o imagine cu nota de plată de la restaurantul său din Miami. Pentru șașe persoane, nota de plată a fost de 6,228.05 de dolari.

Lista cu preparatele cumpărate de cei șase americani

La un total de 4,942.90 de dolari se adaugă un TVA de 395.43 de dolari și un tip în valoare de 18% din suma preparatelor, ajungând la un total final de 6,228.05 dolari.

În ciuda prețurilor, o parte dintre internauți au precizat că tot ar merge să mănânce la restaurantele sale, în timp ce altora li s-a părut mult prea scump.

This real? Because i dont wanna have this convo anymore Lol pic.twitter.com/oWgcekFBbF

— Stelly (@5_stelly) March 14, 2021