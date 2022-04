Băsescu, după ce i-a fost vandalizată casa: Nu am bănuieli și nu am primit niciun fel de amenințări

„Căpățână nu știu ce miză are. Este evidentă concentrarea de pe toate părțile. Nu am bănuieli și nu am primit niciun fel de amenințări. Mi se pare o chestiune de proastă calitate a unui om de proastă calitate.

M-a sunat fratele meu să îmi spună că afirmația legată de bani nu e adevărată, că nu a avut cont la BCR, unde spune Căpățână că a depus 2.000 de euro. Au fost unii specializați în dezinformare. Că sunt la Paris, e o adevărată poveste. Nu voi apela la nicio firmă de pază după retragerea SPP.

Nu văd care ar fi scopul nici să sun la poliție, cu ce ar ajuta. Nu am ce să spun. Mi se pare că e greu de explicat și dacă astea îs abordările instituțiilor statului, eu ce pot face? Inactivitatea instituțiilor nu mă surprinde. Ele sunt lovite de o lașitate când un om nu mai are putere.

Dacă mai aveam putere, Căpățână era în dubă acum și gardul era curățat. Dacă eram într-o funcție de putere politică, acum sunt un pensionar inofensiv. Poliția nu va face nimic. Să îl aducă pe Căpățână să spele gardu”, a spus Traian Băsescu.

Poliția Capitalei a ajuns la vila de protocol a lui Traian Băsescu

Politiția Capitalei s-a autosesizat și un echipaj mixt (format dintr-un jandarm și un polițist ) a ajuns vineri la casa de pe Strada Gogol ca să facă verificările necesare, după ce Marian Căpăţână a vandalizat vila de protocol, pe care Traian Băsescu se pregătește să o evacueze.

A fost deja deschis un dosar penal pentru distrugere cu autor cunoscut. În prezent, Marian Căpățână riscă să stea în pușcărie între trei luni și doi ani pentru fapta sa, potrivit articolului 253 din Codul Penal:

„Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Marian Căpățână: Va urma și Victor Ponta și alți indivizi penibili ai politicii românești

Marian Căpățână susține că a făcut doi ani de pușcărie din cauza lui Traian Băsescu și a fratelui său, Mircea Băsescu.

„Acest individ Petrov trebuie să își plătească datoriile”, a spus acesta, potrivit Antena 3.

„În anul 2008 am intrat în politică. În 2009, puteţi întreba pe toată lumea din judeţul Olt, inclusiv pe Ponta şi pe Şova, m-am implicat total în a câștiga Traian Băsescu președinția din 2009.

Mi-a dat mie 600.000 de euro, eu i-am dus la Mircea Băsescu, Mircea Băsescu a plecat cu mine la Cotroceni. I-am dus lui Traian Băsescu 300.000 de euro. 200.000 de euro i-a depus Mircea Băsescu la BCR în Constanța, și acolo, ca să îmi facă mie un gest Mircea Băsescu, mi-a dat 100.000 de euro.

Vreau să învăț să fac graffiti și o să urmeze și alte persoane cărora să le fac graffiti. După 32 de ani de așa-zisă democrație și capitalism sălbătic au ajuns pensionarii din România să aibă facturile la utilități mai mari decât pensia.

Prima datorie pe care o are acest individ este să le explice celor 5 milioane de români care au plecat în pribegie în afară de ce a îngăduit acest lucru, distrugând capitalul românesc. (…) Eu de asta, o lună de zile, voi învăța să fac graffiti. Va urma și Victor Ponta și alți indivizi penibili ai politicii românești”, a completat Marian Căpățână.