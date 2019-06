„În ultimele zile au fost câteva situaţii care au privit Ministerul de Interne şi care, evident, au născut largi dezbateri în opinia publică. Mi-aş fi dorit să putem spune la momentul potrivit care sunt argumentele noastre, însă, aşa cum probabil aţi constatat şi dvs, în lipsa ministrului această instituţie nu are vocile ei care să se facă auzite, iar cum eu a trebuit să fiu prezentă la ultimul Consiliu de Justiţie şi Afaceri Interne al Preşedinţiei noastre, câteva întrebări, câteva subiecte au rămas fără răspuns. Probabil că de aceea, neştiind nimeni din opinia publică cine sunt acei specialişti din conducerea Ministerului Afacerilor INterne, singurul vinovat de serviciu este Carmen Dan. Pentru orice se întâmplă, oriunde se întâmplă”, a afirmat Carmen Dan.

Ea a spus că vrea să facă precizări punctuale, referindu-se mai întâi la discuţiile privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a referendumului.

„Vă amintiţi, sunt convinsă, cererea domnului preşedinte să fim demişi, eu şi domnul Meleşcanu. Vă amintiţi probabil şi răspunsul meu, că nu am să-mi dau demisia şi am subliniat atunci că Ministerul Afacerilor Interne s-a ocupat de alegerile din ţară şi că nu au existat situaţii în planul ordinii publice care să afecteze rezultatul acestui vot. Şi astăzi am văzut titluri de genul: Carmen Dan explică votul din diaspora”, a adăugat ministrul, potrivit news.ro.

Ea a spus că informarea MAI privind alegerile din ţară va fi făcută publică luni, pe site-ul ministerului, meţionând că aceasta a fost făcută în 30 mai, fiind trimisă la Guvern şi că astfel de informări au loc mereu la evenimentele importante.

„În acest document veţi găsi câteva aspecte destul de interesante, ca să nu le zic altfel, care s-au înregistrat în legătură cu tabletele din secţiile de votare conectate la softul SIMPV. Pentru cei neavizaţi, fac precizarea că funcţionarea acestui soft nu este nici în competenţa, nici în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne. Aşa cum am şi comunicat public în ziua votului, am transmis încă din acea dimineaţă o corespondenţă către STS şi am şi vorbit cu directorul general al acestui serviciu, la momentul în care aveam câteva sute de semnalări în sistem privind posibile voturi multiple, dar care nu s-au confirmat în realitate. Vreau să ştiţi că problema nu s-a rezolvat, ci din contră până la finalul zilei alegerilor am înregistrat peste astfel de 9.000 de semnalări, sesizări. Aşadar, fie din cauza deficienţelor în modul de gestionare al tabletelor, fie din lipsa de pregătire a celor implicaţi, Poliţia a avut de verificat mii de situaţii ipotetice de fraudă, consumând astfel resurse de oameni şi de timp. Iar în final am constatat că noi, tot noi, suntem pe lista vinovaţilor”, a mai spus Carmen Dan.

La conferinţa de presă au mai participat secretarul de stat general de brigadă Gheorghe Nucu Marin, subsecretarul de stat comisar şef de poliţie Valeriu Mihai, secretarul general chestor principal de poliţie Bogdan Mihail Ivănescu, inspectorul general al Poliţiei Române, chestor general de poliţie Ioan Buda, inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonel Ionuţ-Cătălin Sindile, inspector general al Poliţiei de Frontieră, comisar şef de poliţie Adrian Popescu.

