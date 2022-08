Modularitatea schimbă această industrie prin modul simplu prin care vă permite să vă adaptați bijuteriile în funcție de context și eveniment pornind de la un sistem de bază la care se adaugă, scoate sau modifică elementele propriului tău stil. Aceste elemente noi le-am numit „Carlette”.

Carlette Jewellery un nou model de busienss într-o piață competitivă

”Viziunea echipei Carlette este de a găsi opțiunea potrivită provocărilor zilnice fiecărei doamne, ducând inovația dincolo de produs. Modelul de business B2B2C – business to business to consumer a fost gândit pornind de la clientul final: Carlette Jewellery aduce clientul final în procesul de creație, oferind versatilitatea de care avem atâta nevoie.

Ne dorim expansiunea acestui model de business atât național cât și internațional, creând un eco-sistem centrat pe client, pe partenerii noștri de distribuție și funizori”, a menționat Lavinia Lazăr, fondatoarea brandului Carlette.

Beneficiile acestui model nou de business cât și a patentului de design inovativ Carlette sunt sunt multiple. Cu un buget limitat, oricine poate achiziționa sistemul de bază, apoi treptat poate crea propria colecție și reinventa constant.

Carlette Jewellery se extinde în Europa

Carlette Jewellery, lansat în Elveția și, grație naționalității fondatoarei, în România, se extinde acum în țări precum Franța, Belgia și Germania. Aceste țări au un potențial enorm pentru orice brand inovativ, în special în industria de fashion, iar Carlette își propune, intr-o prima faza, să cucerească aceste noi piețe și să fie recunoscut la nivel internațional.

Este dificil?

”Este dificil să răzbești într-un domeniu atât de competitiv, și tocmai de accea căutăm partenerii și investitorii potriviți pentru a potența succesul nostru la nivel internațional.

Pe de altă parte, brandul Carlette Jewellery a fost fondat și apoi construit de femei puternice, cu spirit antreprenorial și cu dorința de a oferi mai multă senzualitate fetelor care poartă aceste bijuterii.

Sloganul este „Be sensual. Be unforgiven. Be you” vrea să transmită faptul că toate femeile sunt frumoase, independente și puternice în modul lor unic de a fi și nimic nu le poate opri din a-și atinge scopurile.

Acesta este și motivarea din spatele fiecărei reușite a acestui brand, iar intrarea în Franța, Belgia și Germania este un pas important pe care îl abordăm cu viziunea și cu motivarea succesului”, a declarat Lavinia pentru Capital.

Colecțiile Carlette pot fi achizitionate oriunde in Europa in magazinul nostru online www.carlettejewellery.com

Bijuteriile Carlette s-au născut din dragoste pentru frumos, feminitate și dorința de a le ajuta pe doamne să-și adapteze stilul vestimentar în funcție de eveniment sau de locul unde se află. Pentru a realiza acest lucru este suficient să înțelegem conceptul care stă în spatele colecțiilor Carlette.

Colecția Feminine este concepută pentru a vă sublinia feminitatea și senzualitatea. Această colecție a fost inspirată de femeile de pretutindeni. Scopul său principal este de a arăta că simplitatea poate oferi fiecărei femei eleganța pe care o merită. Cerceii HEAVENLY sunt eleganti si stilați, dar au și capacitatea de a te face să te simți încrezătoare în forțele tale proprii.

Colecția Glamour te va face să arăți cool și modern. S-ar putea să nu crezi că o bijuterie este suficientă pentru a atrage atenția mulțimii, dar Carlette îți va completa ținuta. Vei fi vedeta petrecerii și toată lumea te va urmări. Cerceii Stunning Blue te vor face să te simți că porți culoarea unui întreg ocean cu tot cu cerul albastru reflectându-se în apă.

Colecția Everyday este perfectă pentru orice ocazie, fie că ești la serviciu sau ieși în oraș cu prietenii. Cerceii Naturally Me îți vor completa look-ul și vei arăta atrăgătoare pe tot parcursul zilei.

”Colecțiile noastre se pliază perfect pe cele trei stiluri care definesc brandul și care se regăasesc în sloganul nostru: Be Sensual se referă la feminitatea purtătoarelor bijuteriilor noastre, Be Unforgiven implică strălucirea și glamul specific pe care femeile îl au la anumite evenimente sau când trăiesc anumite stări, iar Be You este despre cum suntem noi în fiecare zi, despre simplitate și asumarea propriei persoane”, a completat Lavinia Lazăr.

Fiecare ne dorim să rămânem autentici, să ne definim propiul stil. Carlette aduce inovație într-o piață matură, condusă deja de branduri cu renume. Carlette are curaj de a accesa modele noi de business și de a se reinventa pentru investitorii săi și mai ales pentru clientii cărora echipa din spatele brandului le mulțumește prin intermediul publicației noastre pentru încrederea în concept și în calitatea extraordinară a produselor Carlette.

Cine spune că nu poți fi propriul tău designer?