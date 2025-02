O analiză creată în parteneriat cu Fundația Hinrich a calculat emisiile de CO₂ per persoană în mai multe economii majore. Datele provin din Baza de date privind emisiile pentru cercetarea atmosferică globală (EDGAR), potrivit VisualCapitalist.

Pentru a crea metrica, datele privind emisiile de carbon per persoană furnizate de EDGAR au fost convertite într-un scor de indice numeric. Scorurile au fost mediate pentru fiecare economie, cu un interval de la 0 la 100.

Unele țări încep să implementeze taxe pentru emisiile de carbon

Emisii relativ mari de CO₂ per persoană s-au tradus într-un scor scăzut (și nefavorabil) al emisiilor STI. În schimb, emisiile relativ scăzute de CO₂ pe cap de locuitor s-au tradus într-un scor ridicat (și, prin urmare, favorabil) al emisiilor STI.

Pe măsură ce cursa către zero net continuă, emisiile de carbon vor deveni tot mai importante în peisajul comerțului global. Unele țări și regiuni încep să implementeze taxe pentru emisiile de carbon sau mecanisme de ajustare (CBAM). Acestea sunt concepute pentru a crește costul mărfurilor din țările cu emisii mai mari, pentru a proteja firmele și industriile locale, cu emisii mai mici.

Țările cu un PIB pe cap de locuitor mai mic, inclusiv Papua Noua Guinee și Bangladesh, au obținut un scor bun la metricul emisiilor de CO₂ pe cap de locuitor. În schimb, țările cu venituri mai mari, cum ar fi Canada și Australia, au obținut scoruri slabe. Acest lucru se datorează în primul rând nivelurilor mai mari de consum de energie și industrializare.

Arabia Saudită, cel mai mare emițător de dioxid de carbon fosil (CO₂) pe cap de locuitor

Arabia Saudită este cel mai mare emițător de dioxid de carbon fosil (CO₂) pe cap de locuitor dintre țările G20. În 2024, emisiile din țara din Orientul Mijlociu s-au ridicat la puțin peste 17 tone metrice de persoană (tCO₂/cap). Între timp, India a avut cele mai scăzute emisii de CO₂ pe cap de locuitor, la aproximativ 2,1 tCO₂/cap.

Populație vs. emisii

În ciuda faptului că este cea mai populată țară din G20, India are cele mai scăzute emisii de CO₂ pe cap de locuitor dintre toate. Acest lucru se datorează în principal faptului că economia Indiei este în mare parte agrară. În plus, consumul de energie pe cap de locuitor este relativ scăzut în comparație cu multe țări dezvoltate. Pe de altă parte, Canada, care are o populație mică, de aproximativ 38 de milioane, a avut al doilea cel mai mare nivel de emisii pe cap de locuitor. Industria de petrol și gaze a țării nord-americane este un factor-cheie pentru aceste rezultate.

Emisii din producția de petrol și gaze

Alți producători importanți de petrol și gaze, cum ar fi Arabia Saudită, SUA și Rusia, se numără printre cei mai mari emițători pe cap de locuitor la nivel global. Doar Rusia a reprezentat aproape un sfert din emisiile globale din producția de petrol și gaze în 2022, în timp ce SUA au contribuit cu aproape 20%.