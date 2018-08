Care este poziţia grupului Digi|RCS & RDS cu privire la atacurile publice formulate recent de un politician român

Nu facem politică şi nu vrem să fim implicaţi în jocuri politice. Însă, ne simţim datori faţă de abonaţii, investitorii, partenerii şi angajaţii noştri să corectăm informaţiile eronate pe care cineva le aruncă împotriva noastră în spaţiul public.

Digi|RCS & RDS este o societate care îşi desfăşoară de aproape 25 de ani activitatea preponderent în România. Societatea RCS & RDS S.A. a investit din 2010 până în prezent peste 2 miliarde EUR pentru a dezvolta o reţea performantă de comunicaţii electronice fixe şi mobile. Aceste investiţii au fost făcute în beneficiul a milioane de abonaţi, care se bucură azi de servicii de cea mai bună calitate la preţuri foarte avantajoase. Și datorită investiţiilor făcute de Digi|RCS & RDS în dezvoltarea reţelelor sale din România, această ţară se mândreşte azi cu una dintre cele mai bune poziţii în clasamentele mondiale privind viteza internetului.

Digi|RCS & RDS a virat, în ultimii zece ani, peste 1 miliard de EUR la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, fiind unul dintre cei mai mari contribuabili din ţară.

Când s-a decis listarea acţiunilor Digi|RCS & RDS pe o piaţă publică, pentru că am vrut să continuăm să contribuim la dezvoltarea pieţei din România, am ales Bursa de Valori Bucureşti. Astfel că, în mai 2017, am finalizat un proces îndelungat de listare, prin care oricui i s-a dat ocazia să achiziţioneze acţiuni în Digi|RCS & RDS în scop investiţional (atât persoanelor fizice, cât şi fondurilor specializate), fără niciun beneficiu financiar pentru noi.

Politicianul aruncă o serie de afirmaţii care induc în eroare şi care trădează fie o totală necunoaştere a domeniului pieţei de capital, fie o strategie de manipulare a informaţiilor pentru a crea confuzie şi neîncredere într-un sector investiţional.

Operăm o afacere sănătoasă, stabilă şi ne străduim să o creştem continuu. Datoriile pe care Digi|RCS & RDS le-a contractat de-a lungul timpului au finanţat creşterea accelerată a acestei afaceri, pe o piaţă extrem de dinamică şi competitivă, unde nevoia de investiţie este continuă. De altfel, gradul de îndatorare a companiei este inferior nivelului de îndatorare înregistrat pe pieţele europene, în sectorul telecomunicaţiilor.