Chiar dacă cele două băuturi sunt practic identice din toate punctele de vedere, de la culoarea, de sirop de caramel, până la ingrediente. Și Coca Cola și Pepsi conțin sodiu, zahăr, apă carbogazoasă, sirop de porumb bogat în fructoză, acid fosforic, cofeină și arome naturale.

Diferenţa dintre Pepsi şi Coca-Cola

În ciuda acestor similitudini, Pepsi și Coca-Cola oferă două experiențe de aromă foarte diferite. Cel puțin așa explică jurnalistul și podcaster-ul Malcolm Gladwell, care scrie în cartea sa că „Pepsi este mai dulce decât Coca-Cola și se caracterizează și printr-o izbucnire de aromă citrică, spre deosebire de gustul mai stafidit-vanilat al Coca-Cola.”

De fapt, o cutie de 350 ml de Pepsi conține ceva ce Coca-Cola nu are: acidul citric. În plus, Pepsi are două grame de zahăr în plus față de Coca Cola. Aceste două diferențe subtile conferă rivalei Pepsi aroma sa dulce, asemănătoare citricelor, pe care unii o apreciază, iar alții nu. În plus, cele 15 mg suplimentare de sodiu dintr-o cutie de Coca-Cola pot explica de ce gustul său este ca al unei ape minerale, cu mai puțin zahăr.