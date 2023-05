Secretul este să evităm produsele din brânză procesată, deoarece acestea pot conține zahăr adăugat, uleiuri și chiar coloranți. În schimb, sortimentele de brânză de bună calitate pot fi o sursă excelentă de calciu și proteine.

Unele brânzeturi pot contribui la sănătatea oaselor, reducând riscul apariției unor probleme de sănătate. Un articol publicat de JP, acestea sunt brânzeturile care sunt mai sănătoase. Cele mai populare brânzeturi au fie prea multă sare, fie prea puțin calciu, fie prea puțină grăsime. Exact acestea sunt caracteristicile care fac ca o brânză să fie sănătoasă, sau nu. O astfel de brânză sănătoasă este ricotta. Brânza ricotta (5-9% grăsime) poate conține până la 620 mg calciu într-o porție de 100 de grame, unde 1.000 mg de calciu este cantitatea zilnică recomandată pentru un adult.

Ricotta

Este recunoscută pentru textura sa ușoară și cremoasă, dar și pentru o aromă delicată. Poate fi folosită atât în ​​mâncăruri sărate, cât și în preparate dulci. Este produsă din lapte de vacă, dar poate fi făcută și din lapte de bivoliță, de oaie sau de capră.

Brânza ricotta este considerată unul dintre cele mai sănătoase tipuri de brânză deoarece conține o cantitate generoasă de proteine. În brânza ricotta, cantitatea de sodiu (sare) este scăzută spre medie: 100 până la 300 mg sodiu, iar cantitatea de colesterol cuprinsă între 3-27 mg este, de asemenea, scăzută.

Brânza de capră

Este o brânză foarte gustoasă și sănătoasă. Poate fi o opțiune excelentă pentru cei care au sensibilitate la laptele de vacă. Brânza de capră are un conținut mai scăzut de lactoză și conține proteine ​​care pot fi digerate mai ușor decât cele din brânza din lapte de vacă. În plus, o felie de brânză de capră are doar 75 de calorii și conține 5 grame de proteine. Este puțin acidulată, fiind adesea savurată în salate și pizza.

Brânza de vaci

Este cunoscută pentru textura sa moale și cremoasă și aroma suavă. Este unul dintre cele mai sănătoase tipuri de brânză, deoarece oferă mai multe proteine ​​decât alte tipuri de brânză. Brânza de vaci este, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina B12.

O porție oferă 59% din aportul zilnic recomandat de vitamina B12. Brânza obținută din laptele animalelor crescute 100% cu iarbă conține acizi grași omega-3 și vitamina K-2, un nutrient pe care corpul nostru îl folosește pentru a coagula sângele. Cercetările au arătat chiar că produsele lactate precum brânza de vaci ajută la evitarea apariției cariilor.

Ce brânzeturi trebuie evitate

Deși există o serie de studii privind beneficiile brânzeturilor grase, se recomandă reducerea consumului acestora cât se poate. Nu trebuie să le eliminați complet din meniu, dar este important să știți ce este în ele și să alegeți cât mai bine cantitățile pe care le consumați. Brânzeturile galbene, de exemplu, inclusiv cheddar și gouda, sunt bogate în proteine ​​și calciu (700 până la 900 mg calciu la 100 grame și aproximativ 18-30 grame de proteine).

De obicei procentul de grăsime extrem de mare (28 până la 60% grăsime la 100 grame), mai ales grăsimi saturate. În plus, brânzeturile galbene au o cantitate mare de colesterol și sodiu. Parmezanul are multe calorii (aproximativ 330) și un procent mare de grăsimi, aproximativ 23 la sută grăsime la 100 de grame, din care aproximativ 14 grame sunt grăsimi saturate și aproximativ 70 mg de colesterol. Cantitatea de sodiu este foarte mare (aproximativ 800-1.000 mg la 100 de grame), așa că nu sunt recomandate persoanelor cu hipertensiune arterială.