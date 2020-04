Ellen DeGeneres a comparat izolarea cu carantina, lucru care i-a adus numeroase critici legate mai ales de faptul că vedtea stă într-o vilă de vis.

Umor nesănătos

Show-ul Ellenei DeGeneres a fost suspendat și Ellen este obligată să stea în autoizolare cu soția sa Portia De Rossi. Într-o filmare considerată jignitoare, DeGeneres afăcut o glumă nefericită. „Un lucru pe care l-am aflat din carantină este că e ca în închisoare, asta este. Asta pentru că am purtat aceleaşi haine timp de zece zile şi toată lumea de aici e gay”, a adăugat ea amuzată.

Vedeta, taxată de fani

Un activist a scris pe Twitter: „Am prieteni şi oameni dragi care sunt încarceraţi. Ei sunt închişi în condiţii oribile şi îngroziţi de ce li se va întâmpla. «Gluma» ta despre carantina acasă asemănătoare închisorii este fără haz şi lipsită de respect”. Un alt utilizator de Twitter a scris: „Ellen, prizonierii din ţara asta sunt prinşi în carantină 24 de ore în celule care au, probabil, dimensiunea unuia dintre duşurile tale şi alţii dorm la un metru de deţinuţi bolnavi. Şi mor. Experienţa ta nu are nicio legătură cu închisoarea”. Peste 280 de deţinuţi şi 400 de angajaţi din închisorile din New York au fost diagnosticaţi cu Covid-19 şi cel puţin 7 dintre ei au murit, potrivit New York Department of Corrections.