Valentin Budeș, directorul financiar al Sphera Franchise Group, a fost premiat în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru obținerea de către grup a celor mai bune rezultate financiare de până în prezent.

Pentru Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, 2023 a fost un an extrem de performant, mai ales din punctul de vedere al profitabilității, dar și al proiectelor finalizate.

„Pe lângă vânzările istorice de 1,47 miliarde de lei, care consolidează poziția de lider a Sphera în industria de food service, am înregistrat o creștere de două cifre pentru majoritatea indicatorilor și a brandurilor. Așa că, anul trecut a fost marcat de o serie de proiecte importante. Toate reprezintă părți dintr-un întreg, adică un business extrem de performant și constant în dezvoltare“, ne-a declarat Valentin Budeș, CFO Sphera Franchise Group.

Grupul deține companiile care operează în sistem de franciză mărcile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Taco Bell în România și KFC în Chișinău, Republica Moldova, și în unele zone din Italia.

Taco Bell și-a consolidat poziția pe piață și a încheiat cu un profit operațional în creștere cu 148,6% față de 2022.

„Am fost bucuroși că am reușit să transformăm KFC Italia într-o rețea profitabilă în 2023. Am înregistrat un profit net de 3 milioane de lei, într-un an în care EBITDA a crescut cu 436%. Iar marja s-a aflat la un nivel confortabil de 9,4%“, a mai precizat CFO-ul companiei.