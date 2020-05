O spun din capul locului că traficul este important și pentru noi ca pentru orice altă publicație online din lume, nu numai din România. Ar fi ipocrit din partea noastră să spunem că nu ne interesează să facem trafic. Până la urmă, într-o măsură mai mică sau mai mare, din asta trăim. Este un model de business deja clasic în industria de publishing online. Dar nu ținem neapărat să facem trafic cu orice preț.

Un mic experiment editorial pe care l-am pus în aplicare în ultimele 10 zile ne-a demonstrat faptul că putem avea un vector de trafic și în materiale de analiză, pe un conținut premium, pe mai multe opinii și comentarii pe subiectele de actualitate. Sigur, nu lipsesc subiectele clasice de trafic, însă faptul că am scos în față și am pus mai mult accent pe materialele mai consistente ne-a adus o creștere importantă de trafic în ultimele 10 zile, ceea ce ne demonstrează, cumva, că suntem pe un drum bun și că, în final, toată lumea are de câștigat. Este un experiment interesant și chiar de urmărit în ce măsură va deveni viabil pe termen mediu și lung.

Așadar, vrem ca tu, cel din spatele ecranului, să știi că am început deja să punem mai mult accent pe acest conținut editorial din zona de analiză și de opinii, care este și mai vizibil pe site. Îl găsești, zilnic, pe capital.ro alături de știrile de actualitate. De asemenea, colegii de la Evenimentul Istoric ne vor ajuta zilnic și cu o serie de materiale istorice, care vin să diversifice un pic amalgamul de informații din realitatea de zi cu zi.

Mai mult, ne dorim să știm despre ce ți-ai dori să citești la noi pe site, ca să putem veni cu articole care să facă parte dintr-o agendă pe care o poți seta chiar tu, ca cititor. De asemenea, te încurajăm să scrii texte de opinie pe un anumit subiect. În măsura în care sunt publicabile, aceste texte se vor regăsi în rubrica de opinii ale site-ului capital.ro și vor putea fi citite de sute sau chiar mii de alți cititori. Avem deja oameni simpli care activează în diverse domenii și care ne furnizează opinii avizate și experte pe varii subiecte.