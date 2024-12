În urmă cu un an, sociologul Bruno Ștefan, cel care lansase acum trei ani scenariul unei posibile candidaturi a Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova, la alegerile prezidențiale din România, a oferit un interviu pentru bugetul.ro în care vorbea despre scenariile cu privire la alegerile prezidențiale din acest an.

Printre scenariile sale, sociologul i-a adus în discuție pe Daniel Funeriu, dar și pe fostul premier al României, Victor Ponta.

În contextul reluării alegerilor pentru funcția de președinte al României, există posibilitatea ca cele două nume să se regăsească pe listele de candidați. Având în vedere profilurile lor politice distincte, ambii au potențialul de a atrage voturi din tabăra suveranistă. Daniel Funeriu ar putea să capteze sprijinul conservatorilor de dreapta, în timp ce Victor Ponta are șanse să mobilizeze electoratul suveranist din zona de stânga. Această dinamică ar putea influența semnificativ configurația și rezultatele competiției electorale.

La vremea respectivă, sociologul spunea că Daniel Funeriu are o notorietate mai mare, însă și un ”capital negativ mai mare”. Bruno Ștefan a reamintit că a existat o ură la adresa lui Daniel Funeriu care, din păcate pentru el, nu a reușit să o elimine.

”(…) Or, până una-alta, din cei despre care am vorbit, doar Daniel Funeriu pare să aibă notorietatea cea mai mare, dar are în același timp și un capital negativ mai mare. A existat o ură la adresa lui destul de puternică, care a rămas sădită acolo și el nu a reușit să o diminueze. Și atunci, el ar putea să fie, mai degrabă, pe un profil pro-băsescian, care poate polariza și care poate să-i scoată din cursă pe mulți alții, datorită jocului puternicii uri și simpatii, fiind, totuși, un influencer important al lumii intelectuale.”

Sociologul a mai mai prezentat un alt scenariu în care era vorba despre o alianță între AUR și Pro România. Această alianță l-ar fi propus drept candidat la prezidențiale pe fostul prim-ministru al României, Victor Ponta.

Tot atunci, sociologul Bruno Ștefan a mai precizat că au existat membri ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) care au negociat pentru ca acest scenariu să devină adevărat.

Sociologul Bruno Ștefan a afirmat că există o nemulțumire în societate și că este nevoie de o opoziție care să pară necontrolată.

El a subliniat că, în orice țară, există guvernanți și alegători nemulțumiți de modul în care aceștia guvernează, iar alegătorii vor alege, la un moment dat, să creeze din interiorul lor o opoziție, dacă nu există structuri care să se opună.

În opinia sa, partidele de opoziție se lasă controlate de Putere și nu produc lideri credibili, iar în locul lor vor apărea noi formațiuni, inițiate de candidați independenți, care vor înființa partide necontrolate. El a menționat că, în acest context, vor apărea alți lideri și formațiuni.

Sociologul a dat exemplul lui Daniel Funeriu, considerându-l cel mai credibil lider pentru un segment de populație influent, respectiv cei cu studii superioare, dar a adăugat că nu este singurul.

”(…) Există o nemulțumire în societate. E nevoie de o Opoziție care să pară că nu e controlată, pentru că există un public care se opune guvernării. În orice țară există niște guvernanți și niște alegători care sunt nemulțumiți de cum guvernează indivizii ăia. Alegătorii își vor alege ei, la un moment dat, se creează din interiorul lor, dacă nu există structuri care să se opună. Și de asta eu zic să fiți atent, pentru că nu produc partidele de Opoziție, că se lasă controlate de Putere, că nu produc niște lideri credibili.

Or să apară alte formațiuni. Or să apară mai întâi candidați independenți, care vor crea partide de la zero, necontrolate. Și atunci vom vedea alte formațiuni sau alți lideri care stau să apară. De asta eu am dat exemplul lui Funeriu, dar pare, din măsurătorile mele, cel mai credibil pe un segment de populație care influențează alegătorii – cei cu studii superioare.

Dar nu este singurul. Și eu cred, în mare măsură, că, din cauza inflației, vom vedea și un economist. Funeriu este pe discursul cu plagiatorii. În condițiile astea, vine anti-plagiatorul și dă cu ei de pământ (…)”