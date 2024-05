Celebrul senator Bernie Sanders, din Vermont, a declarat luni că va candida pentru realegerea sa în acest an, risipind speculațiile potrivit cărora s-ar putea retrage. Anunțul vine într-un moment în care Partidul Democrat este îngrijorat de înaintarea în vârstă a liderilor săi importanți, transmite AP.

Decizia lui Sanders garantează practic că se va întoarce la Washington pentru un al patrulea mandat de senator. Anunțul său vine într-un moment critic pentru democrați. Partidul se confruntă și cu o divizare tot mai mare în ceea ce privește războiul Israelului împotriva Hamas în Fâșia Gaza.

Sanders a criticat modul în care președintele Joe Biden a gestionat relația Statelor Unite cu Israelul, chiar dacă a salutat o mare parte din agenda internă a lui Biden înaintea unei candidaturi dificile împotriva candidatului republican la președinție Donald Trump.

În perspectiva posibilei reveniri a lui Trump la Casa Albă, Bernie Sanders și-a motivat decizia de a reveni în Senat ca fiind determinată de preocupările legate de viitorul democrației în SUA. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, el a spus că, în multe privințe, alegerile din 2024 „sunt cele mai importante alegeri din timpul vieții noastre”.

El s-a întrebat dacă țara va inversa ceea ce el a numit „nivelul fără precedent al inegalității veniturilor și al bogăției” și dacă poate crea un guvern care să funcționeze pentru toți și nu un sistem politic care să fie dominat de contribuabili bogați ai campaniilor electorale.

Let me thank the people of Vermont, from the bottom of my heart, for giving me the opportunity to serve them in the United States Senate. It has been the honor of my life.

Today, I am announcing my intention to seek another term. Here is why: pic.twitter.com/cfO8MF4Cep

— Bernie Sanders (@BernieSanders) May 6, 2024