Când va pica Crăciunul în acest an? Angajații se gândesc deja la zilele libere

Crăciunul va pica în acest an într-o zi de duminică, pe 25 decembrie, iar luni va fi sărbătorită cea de-a doua zi de Crăciun. Duminică nu este considerată o zi lucrătoare, motiv pentru care angajații vor avea liber doar o zi, luni, 26 decembrie.

Trebuie menționat că legislația din România prevede acordarea a 15 zile libere legale în țara noastră, iar de multe ori aceste zile pică în apropierea weekend-ului. Astfel, multe persoane profită de acest lucru și își planifică vacanțe în apropierea sărbătorilor.

Se dau zile libere pentru români

În altă ordine de idei, Camera Deputaţilor a adoptat anterior un proiect de modificare a Codului Muncii şi a Codului Administrativ în care sunt prevăzute mai multe drepturi suplimentare pentru salariaţi, printre care acela de a li se acorda un concediu în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie.

De asemenea, s-a stabilit că şi funcţionarii publici pot lucra în regim de telemuncă. S-au înregistrat voturi 253 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 23 de abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislaţia naţională a mai multor directive europene.

Conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. Angajatorul are obligaţia să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Deputaţii au introdus mai multe articole noi care prevăd că angajatorul are obligaţia acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare. Perioada acestui concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate. Prin derogare de la lege, salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurate, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei, au mai stabilit deputaţii.