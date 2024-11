Înainte de 2008, viitoarelor mămici li se spune că pot bea două până la trei căni de cafea, pentru că nu există riscuri pentru făt. În prezent, medicii recomandă prudență în ceea ce privește consumul de cofeină în timpul sarcinii. NHS recomandă ca femeile însărcinate să nu consume mai mult de 200 mg de cofeină pe zi, potrivit Stylist.

Când nu trebuie să bem cafea?

Câtă cofeină conține o ceașcă de cafea și o ceașcă de ceai? O cană de cafea la filtru conține 140 mg cofeină. O ceașcă de ceai are 75 mg. O cutie de Cola are aproximativ 40 mg cofeină. O tabletă de ciocolată simplă are 25 mg

Două cești de cafea instant au 200 mg cofeină, aducându-te la limita zilnică .

Riscurile legate de sarcină asociate cu un consum mai mare de cofeină

„Consumată în exces, cofeina poate crește riscul de complicații în timpul sarcinii”, spune medicul Rhiannon Lambert. „Acest lucru include greutatea mică la naștere și chiar nașterea prematură. Potrivit cercetărilor, cofeina poate crește riscul vaselor de sânge din uter și placentă, ducând la scăderea fluxului sanguin către făt și, prin urmare, la probleme mari în evoluția sarcinii”, explică el.

Dr Vikram Myrthy, medic generalist, adaugă:

„Studiile au legat consumul de cofeină cu o probabilitate crescută de avort spontan, ceea ce este extrem de îngrijorător în primele etape ale sarcinii”.

Risc semnificativ crescut legat de cofeină

Un studiu din 2020 a analizat 48 de studii observaționale și meta-analize ale consumului de cofeină în rândul viitoarelor mame, in ultimii 20 de ani. 32 de studii au indicat „risc semnificativ crescut legat de cofeină”, în timp ce 10 au sugerat asocieri neconcludente.

Studiul a concluzionat că majoritatea dovezilor „a asociat în mod clar consumul de cofeină cu rezultate negative ale sarcinii”. De asemenea, a semnalat faptul că dovezile actuale nu susțin ideea că un consum „moderat” de cofeină în timpul sarcinii este sigur.

În plus, dovezile sugerează din ce în ce mai des că femeile însărcinate și cele care încearcă să rămână însărcinate ar trebuie să evite cofeină.

Efectele se pot simți și dincolo de naștere. Un studiu din 2022 care analizează impactul consumului de cofeină în rândul femeilor gravide a analizat copiii cu vârste cuprinse între patru și opt ani și a constatat că cei ale căror mame au consumat cofeină în timpul sarcinii au avut tendința de a fi mai scunzi.

Aceste descoperiri au urmat altei cercetări publicate în JAMA Network Open, care a constatat că femeile însărcinate care consumau în medie o jumătate de ceașcă de cafea pe zi au avut copii mai mici ca înălțime, decât cele care nu au consumat.

Doctorul Murthy are o recomandare simplă: