Premierul a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență la ora 7:30 dimineață. Mai mult, acesta va face ședință de Guvern la ora 8:00.

”La această ședință nu am luat măsuri, la această ședință am hotărât cum procedăm odată cu intrarea în vigoare a Legii 55 și odată cu ziua de mâine. Am luat decizia de a convoca Comitetul Național pentru Situații de Urgență la ora 7:30 dimineață și decizia de a convoca ședință de guvern la ora 8:00. Şedința CNSU şi ședința de guvern sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite în Legea 55 pentru instituirea stării de alertă în baza legii.

Hotărârea de Guvern, conform legii, este actul normativ prin care am decis să instituim starea de alertă odată cu intrarea în vigoare a legii. Şi pe cele trei zile în care a existat, nu a fost în vigoare legea, în baza Ordonanței 21 am instituit starea de alertă. Decizia pe care am luat-o este aceea ca, odată cu intrarea în vigoare a legii, să instituim starea de alertă prin Hotărâre de Guvern, în condițiile prevederilor legale care au fost stabilite de Parlament.

Hotărârea de guvern, evident, va cuprinde tot ceea ce prevede legea, planul de măsuri cu cele trei anexe și, odată cu adoptarea hotărârii de guvern, practic rămânem stare de alertă o stare de alertă, o stare de alertă în care, de data asta, avem la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legilor. Tot mâine voi convoca, după audierea mea de la Parlament, toate instituțiile care au atribuții de control și care au abilitarea legală de a dispune măsurile pentru respectarea regulilor stabilite prin lege și prin hotărârea de guvern în cadrul stării de alertă.”, a precizat Ludovic Orban.

Noi reguli pentru agenții economici și companii

”Toate instituțiile de control implicate vor fi pe teren și vor impune aplicarea legii. Vom apela la toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie pentru a ne asigura că instituţiile publice, agenţii economici, cetăţenii respectă regulile pe care le-am impus şi vom lua toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa oamenilor. Odată cu instituirea stării de alertă, în baza legii, practic, avem toate prevederile constituţionale necesare pentru a utiliza toate instrumentele legale, pentru a ne asigura de această respectare a legii şi de respectarea măsurilor care sunt luate în starea de alertă.”, a declarat premierul.

Nu se deschid terasele

Ludovic Orban: În articolul 8 din lege există în alineatul 1 posibilitatea de a menține terasele închise și le vom menține închise.