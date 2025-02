Dana Budeanu a explicat la ce se referă atunci când menționează „colegii lui Călin Georgescu din SIE”. Ea a spus că nu are nicio problemă cu Serviciile Secrete, dar nu înțelege de ce politicianul nu își asumă trecutul, cum a fost format și de către cine.

Ea a povestit că nu vede nimic greșit în apartenența la astfel de structuri, dar consideră că ar fi normal ca persoanele implicate să își asume deschis acest lucru.

De-a lungul anilor, în zona suveranistă, au existat anumite idei și simpatii cu privire la mișcările legionare. Nu spune acest lucru nici în glumă, nici într-un mod peiorativ, ci doar consideră că astfel de aspecte ar trebui asumate și discutate deschis.

„Noi nu avem nicio problemă cu serviciile secrete. Eu n-am nicio problemă, asta e, domnule, dar de ce nu-și asumă? «Da, Domnule, așa am fost crescut, am fost format de…sunt….și uitați, eu am venit așa, pe cal și vreau să fac…. Da, așa este, așa este, sunt colegii mei și aia e!»

Și mai este ceva și atenție, eu nu spun nici în glumă, nici cu titlu peiorativ. Chiar nu spun. Domnule, au existat de-a lungul anilor, în acest val suveranist, aceste idei, simpatii legionare. Domnule, stați așa puțin și cu asta, că eu le-am înșirat pe toate. De ce nu se asumăm? Stați așa puțin, să vorbim.

Adică eu oi fi simpatizant. Oricum nu se mai întoarce acum regimul, nu se întâmplă nimic. Domnule, dar de ce nu-mi asum, că eu sunt același ăla de acum 5 ani, de acum 10 ani, de acum 15 ani?

Sau nu mai sunt, dar spun: «Nu mai sunt. Eu credeam, atunci m-am operat, am suferit, am devenit vegetarian și acuma nu mai simt așa. Acum sunt pur», dar asumat”, a spus ea în cadrul emisiunii TV „În fața națiunii”.