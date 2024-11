Călin Georgescu, candidatul independent care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, a oferit clarificări în legătură cu mai multe subiecte controversate într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Acesta a vorbit despre apartenența României la Uniunea Europeană și NATO, drepturile femeilor, precum și despre experiențele personale legate de nașterea copiilor săi.

Întrebat dacă intenționează să scoată România din Uniunea Europeană sau NATO, Georgescu a negat ferm aceste speculații. El a explicat că nu a avut niciodată o astfel de poziție, subliniind că este „foarte bine” și „onorabil” că România face parte din aceste structuri. Totuși, a adăugat că este necesar ca țara să negocieze în aceste instituții „cu demnitate, pe verticală, nu în genunchi”.

„Nu am pronunțat niciodată acest lucru, niciodată. N-am avut niciodată o poziție de acest fel. Este dreptul nostru, este foarte bine că suntem, este foarte onorabil. Eu am spus doar, în aceste două instituții, noi însă e nevoie să negociem. Noi trebuie să mergem, așa cum istoria noastră ne-a învățat, drepți, cu demnitate, pe verticală, nu în genunchi. Niciodată!”, a explicat candidatul la alegerile prezidențiale.

Candidatul a fost întrebat și despre o posibilă interzicere a avortului în cazul în care va deveni președinte. Georgescu a răspuns că nu susține o astfel de măsură și că este dreptul fiecărei persoane să aleagă.

Potrivit acestuia, decizia privind avortul trebuie să fie „dreptul liber al fiecăruia” și a insistat că nimeni nu poate fi obligat să ia o decizie în acest sens. El a adăugat că este important ca oamenii să fie bine informați și să ia decizii în funcție de propria conștiință.

„Nici vorbă. Eu am spus un singur lucru: nu putem avea obligații pe aceste situații. Este dreptul liber al fiecăruia să aleagă. (…) Nimeni nu poate obliga pe nimeni la ceva. Pot fi oferte, pot fi posibilități, pot fi alternative, dar nu poți obliga pe nimeni așa ceva. Fiecare are dreptul să aleagă, așa cum înțelege, în propria conștiință și cum se informează, din toate punctele de vedere. Cred că am fost foarte clar înțeles”, a spus Călin Georgescu.