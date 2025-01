Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale a României (CCR), a comentat marți inițiativa lui Călin Georgescu de a solicita revizuirea unei decizii a CCR privind anularea alegerilor prezidențiale.

Într-un interviu acordat presei, Toader a explicat că acest demers este unul strict electoral, având în vedere că procedura revizuirii nu există în cadrul CCR. Totodată, el a criticat atât acțiunea avocaților implicați, cât și lipsa de reacție a Guvernului în privința stabilirii calendarului alegerilor.

Fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Tudorel Toader, a declarat marți că demersul lui Călin Georgescu de a solicita revizuirea unei decizii a CCR este lipsit de fundament juridic.

Georgescu, însoțit de avocați, a anunțat că va merge la CCR vineri pentru a depune cererea de revizuire.

„Este un demers electoral, CCR nu are procedura revizuirii propriilor hotărâri. Până în 2003, la revizuirea Constituţiei, hotărârile şi deciziile pronunţate în primă instanţă, în complet de trei, puteau fi atacate cu recurs la CCR, în complet de 5.

Întrebat dacă anunțul lui Georgescu și protestele planificate pentru vineri ar putea influența judecătorii, fostul judecător CCR a răspuns categoric că nu există motive de îngrijorare.

În ceea ce privește anchetele penale legate de anularea alegerilor prezidențiale, Tudorel Toader a precizat că acestea vor necesita timp considerabil până la finalizare.

Toader a afirmat că ar putea dura câțiva ani până să se afle concluziile, deoarece un dosar penal în faza de urmărire la un procuror necesită mult timp pentru finalizare. Acesta a subliniat că procesul trebuie să treacă prin fond și apel, ceea ce ar putea permite președintelui Iohannis să rămână în funcție pentru încă două mandate.

Tudorel Toader a menționat că, în contextul actual, Avocatul Poporului nu a fost invocat ca parte implicată în discuții. Cu toate acestea, el a subliniat că instituția are un rol important și competențe extinse.

Fostul judecător a explicat că, în urma revizuirii din 2003, competențele Avocatului Poporului au fost extinse semnificativ. Acesta beneficiază de birouri teritoriale la nivelul curților de apel și are posibilitatea de a sesiza direct Curtea Constituțională, fără a fi necesar un proces.

„De la revizuirea din 2003, i s-au extins competenţele, sunt destul de mari, are birouri teritoriale la nivelul curţilor de apel şi concret are posibilitatea sesizării direct a CCR, nu are nevoie de un proces”, a declarat fostul judecător.