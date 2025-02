Excluderea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială: „Nu sunt îndreptățit să fac publice informații”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu poate oferi detalii despre excluderea lui Călin Georgescu din cursa pentru funcția de președinte al României, subliniind că nu este în măsură să facă publice anumite informații.

Întrebat dacă există probe concrete care să justifice eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială, Marcel Ciolacu a evitat un răspuns clar, explicând că nu este magistrat și că nu poate comenta pe marginea acestui subiect dintr-o poziție oficială.

„Nu sunt cel îndreptățit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptățit să fac publice mai multe informații. Așa funcționează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică. Nu am vorbit pe scenă din poziția de prim-ministru, am vorbit din funcția de președinte al PSD”, a declarat Marcel Ciolacu, după Congresul extraordinar al partidului.

Acesta a mai subliniat că tensiunile din societate sunt evidente și că este nevoie de clarificări rapide pentru a evita divizarea opiniei publice.

„Când nimeni nu poate fi oprit arbitrar, trebuie să existe dovezi care să fie prezentate. Mai mult, există o tensiune în societate. Dacă ne facem că nu o vedem… nu o rezolvă Victor Ponta, cu candidatura lui sau nu. Tensiunea în societate e destul de mare. În momentul în care românii încep iarăși să se despartă, unii pro, unii contra, nu cred că ne dorim acest lucru. Atunci am făcut un apel ca lider politic, adevărul trebuie spus cât mai repede”, a precizat Ciolacu.

Campania electorală a lui Crin Antonescu

Întrebat dacă ia în calcul candidatura lui Călin Georgescu în strategia politică a PSD și în colaborarea cu Crin Antonescu, Marcel Ciolacu a explicat că nu este implicat direct în campania electorală a acestuia.

„Domnul Crin Antonescu nu a făcut apel la mine de a fi șef de campanie sau consultant. Ceea ce mi se pare corect. Am avut o discuție, mă plătiți să fiu prim-ministru, să îmi văd de actul de guvernare, domnul Bolojan să preia și acest rol de șef de campanie. Am intrat pe strategie. Dacă aș candida, aș lua în calcul pe toți cei care au anunțat că vor candida”, a spus liderul PSD.

Poziția lui Ciolacu în cazul unui mandat prezidențial al lui Călin Georgescu

Marcel Ciolacu a fost întrebat și despre o eventuală coabitare cu Călin Georgescu, în cazul în care acesta ar ajunge președintele României.

„Nu vă răspund, e o presupunere. Voi avea un dialog extraordinar cu viitorul președinte al României, domnul Crin Antonescu”, a răspuns Ciolacu, evitând un răspuns clar despre o posibilă colaborare cu Georgescu în cazul în care acesta ar deveni șeful statului.