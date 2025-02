Gigi Becali, deputatul AUR, a făcut noi dezvăluiri despre relațiile sale cu Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, și un apropiat al acestuia care i-a solicitat o sumă considerabilă pentru a aduce echipa președintelui Donald Trump în România.

Într-o intervenție de la Digi24, Becali a detaliat cum a ajuns să refuze cererea de 350.000 de dolari. Totodată, acesta a explicat cum s-a cunoscut cu Georgescu și ce părere are despre acesta după mai multe declarații publice.

Gigi Becali a spus că a fost contactat de un apropiat al lui Călin Georgescu, pe nume Ovidiu Stănică, care i-a solicitat suma de 350.000 de dolari pentru a facilita aducerea în România a unor persoane apropiate fostului președinte american Donald Trump.

Becali a povestit cum a fost abordat inițial de Stănică printr-un mesaj, iar ulterior au purtat o discuție telefonică.

„Îl cheamă Ovidiu Stănică, care mi-a dat un mesaj, și după aia am și vorbit la telefon că domnul Georgescu are nevoie să fie plătită o sumă de 350.000 dolari în America și dacă am posibilitatea, pentru vizita unor persoane din apropierea președintelui Trump.

Știu eu am spus da, eu pot să plătesc 5 milioane, nu mai 300 de mii, că am acolo oameni care dau un telefon și au încredere în mine și plătesc, dar treaba e să mă sune domnul Georgescu.

Domnul Georgescu nu m-a sunat, ca atare, n-am mai plătit. Am întrebat după aceea prin alte persoane dacă este din echipă, a zis că îl cunoaște, se cunosc, dar nu este din echipa lui acest Ovidiu Stănică”, a declarat Becali.