Călin Georgescu a subliniat că CCR are o responsabilitate majoră de a „repara democrația” și a subliniat că instituția trebuie să își revizuiască rapid decizia pe care o cataloghează drept eronată. El a punctat că există un număr semnificativ de notificări și cereri de revizuire depuse, despre care susține că ar trebui să determine o reacție promptă din partea Curții.

În opinia sa, recunoașterea și corectarea acestei erori ar reprezenta un act de justiție esențial pentru restabilirea echilibrului democratic.

Georgescu a declarat că reluarea turului al doilea de scrutin ar fi soluția pentru a corecta neregulile și a oferi cetățenilor încrederea necesară în sistemul electoral. El a insistat că greșelile pot fi acceptate doar dacă sunt recunoscute și remediate la timp.

Pe lângă apelul către CCR, Călin Georgescu a adresat un mesaj critic parlamentarilor, reproșându-le că ar simula democrația și că ar fi uitat de responsabilitățile lor față de popor. Acesta le-a cerut să ia măsuri concrete pentru a restabili demnitatea statului de drept și a servi interesele naționale. El a făcut un apel la acțiune, îndemnându-i pe parlamentari să răspundă așteptărilor cetățenilor și să recâștige încrederea acestora.

Georgescu l-a vizat în mod special pe președintele Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat de umilirea poporului român, subliniind că este timpul ca România să depășească acest capitol. Criticile au fost însoțite de un mesaj de mobilizare adresat românilor, în care liderul a încercat să insufle speranță și unitate.

Candidatul independent a subliniat că, în pofida frustrărilor actuale, românii trebuie să se unească și să lupte pentru idealurile lor. Mesajul său s-a încheiat cu un apel la patriotism, îndemnând populația să-și ridice steagurile și să-și păstreze încrederea în viitorul României.

Acesta a transmis și un mesaj după decizia ÎCCJ. De această dată, Georgescu l-a comparat pe Klaus Iohannis cu Nicolae Ceaușescu.

„Am o mare bucurie în suflet, deși am mai fost trădați încă o dată! Am urcat împreună o treaptă a conștiinței și am unit hora. Este victoria trezirii noastre ca neam. Soluția nu putea fi altă, decât una raportată la starea dictatorială în care ne aflăm.

Afară este frig, dar România fierbe de nevoia libertății. Acum știm cum arată monștrii și din ce parte vin. Nu ne mai pot surprinde. Trăim într-un sistem de opresiune care a afectat profund orice palier Constituțional.

Ne-au indus frica și acum ce urmează? Să ne raționalizeze hrana și curentul? Iohannis este la fel ca Nicolae Ceaușescu”, a spus Călin Georgescu într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.