Călin Georgescu a criticat dur publicarea rapoartelor SRI, SIE și MAI, care au scos la iveală detalii despre o campanie de promovare a sa pe TikTok. Potrivit acestuia, acțiunile reprezintă o premieră la nivel mondial, fiind fără precedent ca un stat să încerce, prin mijloace oficiale, să oprească un candidat.

Georgescu a descris desecretizarea documentelor drept o manifestare a „disperării sistemului”, considerând că aceste demersuri reflectă teama celor aflați la putere față de o posibilă trezire a poporului român. Acesta a ironizat prioritățile Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), afirmând că, în loc să fie abordate alte subiecte de interes național, precum cheltuielile pe călătoriile prezidențiale, CSAT este acum convocat pentru a dezbate activitățile unui candidat.

„Voi pune, asa cum am anuntat, poporul si tara pe primul lor, iar pentru Sistem voi aduce ceasul. Adica va fi ordine, disciplina si cuvinte putine. Am vazut ultima declaratie a presedintelui PSD, este demonstratia totala si completa ca sistemul este intr-o stare de disperare totala. Este pericolul ca poporul roman sa castige, iar dorinta lor de anihiliare a mea e de fapt dorinta de anihilare a poporului roman, ei nu pot concepe ca poporul poate sa castige. Cum ei nu pot accepta ca se poate accepta un sistem bazat pe zahar si ulei si ca avem o datorie de peste 200 de miliarde pe care nu am vazut in ce s-au regasit”