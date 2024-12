Călin Georgescu a mințit! Un videoclip în care candidatul independent la alegerile prezidențiale din 2024 pare să plagiereze replicile reginei elfe Galadriel din „Stăpânul Inelelor” a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

Internauții au comparat discursul candidatului cu replicile reginei elfe Galadriel, evidențiind astfel plagiatul într-un mod clar.

„The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air“. (Lumea s-a schimbat. O simt în apă, în pământ, în aer)”, spune Galadriel în filmul „Stăpânul Inelelor”.