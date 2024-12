Călin Georgescu a spus că este acuzat pe nedrept, inclusiv pentru credința lui în Dumnezeu. Horațiu Potra este doar o victimă colaterală în această situație și că subiectul a fost creat de Marcel Ciolacu, care ar trebui să îl clarifice. El nu înțelege ce anume i se reproșează și consideră că evenimentele recente, inclusiv ceea ce s-a întâmplat cu Eugen Sechila, arată că s-a revenit la o formă de dictatură.

Înainte de o zi importantă, i-au fost tăiate curentul și căldura acasă, lăsându-l fără aceste utilități timp de trei zile. În plus, poliția a fost văzută afară fotografiindu-i locuința, iar familia sa a fost amenințată — copiii la școală și soția în alte circumstanțe. Din această cauză, a fost nevoie să mărească semnificativ măsurile de securitate.

Despre vizita la ferma de cai, echipa lui l-a chemat acolo pentru a discuta despre suplimentarea pazei. El a fost prezent la fermă, dar nu a luat parte la discuțiile echipei și chiar i s-a cerut să evite să vorbească despre subiect.

Anterior, în timpul primului tur de alegeri prezidențiale, a fost contactat de Lucian Pahonțu, care i-a oferit protecție dinn partea SPP, dar el a refuzat, spunând că are încredere în echipa sa.

„În primul rând, sunt acuzaț de credință în Dumnezeu. Cei care mă acuză, de asta sunt acuzat. Vorbea de echitație. Domnul Potra este o victimă colaterală. Ciolacu a creat acest subiect și trebuie să îl explice. Nu văd care este fapta. Văd ce s-a întâmplat în seara asta cu colegul meu Eugen Sechila.

Ne-am întors la dictatură. Mă aștept să vină poze trucate, să mi se adauge orice fel de calomnie. Cum poate fi un om acuzat de acțiuni contra statului, câtă vreme eu nu dețin puterea. Înainte de ziua de sâmbătă mi s-au tăiat curentul, căldura în casă. Am rămas cu familia fără căldură trei zile. Poliția era afară și făcea poze.

Copiii au fost amenințați la școală. Soția mea la fel. Era firesc ca oamenii din jurul meu să dubleze, să tripleze ca protecție. (…) Eu nu m-am întâlnit acolo, colegii mei, echipa mea. Eu am fost acolo, colegii mei m-au solicitat să fiu acolo ca să discute cum multiplică situația de pază.

Eu am fost în acea incintă, dar nu am luat parte la discuția lor. Echipa mea mi-a interzis să discut despre asta. M-a sunat Lucian Pahonțu în turul 1 și mi-a spus să îmi ofere pază și protecție și i-am spus că am încredere în oamenii mei”, a declarat el în cadrul unei emisiuni TV de la Realitatea Plus.