Calendar ortodox miercuri 23 septembrie. Sărbătoare importantă pentru români și pentru creștinii ortodocși din întreaga lume: în data de 23 septembrie are loc pomenirea zămislirii Sfântului slăvitului înaintemergătorului și Botezătorului prooroc Ioan.

Această dumnezeiască zămislire a binevestit-o dumnezeiescul Arhistrateg Gavriil către proorocul și sfințitul Zaharia. I-a zis: ”Ascultată a fost rugăciunea ta”.

Arhanghelul Gavriil a adus vestea

Așadar, din aceasta s-a cunoscut mai înainte fecioreasca naștere a Preacuratei Născatoarei de Dumnezeu. Adică pentru minunea, și a bătrâneților și a sterpiciunii Elisabetei.

Când Domnul si Dumnezeul nostru, unic Fiu si Cuvânt al Tatalui, se pregatea sa se pogoare din înaltul Cerului pentru a fi zamislit în chip feciorelnic în sânul Preacuratei Sfinte Maica Domnului, voi sa intareasca si sa vesteasca aceasta Minune intre Minuni printr-una care sa ii semene fara a fi precum el.

Zamislirea s-a petrecut cu sase luni inainte de Intruparea Fiului lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil i s-a aratat lui Zaharia cand a intrat in Sfanta Sfintelor spre a tamaia si a se ruga pentru popor si i-a vestit ca Elisabeta, sotia sa, va naste un fiu pe care il vor numi Ioan.

”Duhul si puterea lui Ilie”

Calendar ortodox miercuri 23 septembrie. Arhanghelul ii graieste ca pruncul va fi mare inaintea Domnului, nu va bea vin, nici alta bautura ametitoare si din pantecele mamei sale se va umple de Duhul Sfant. Si pe multi din fiii lui Israel ii va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.

Si va merge inaintea Lui cu duhul si puterea lui Ilie, ca sa intoarca inimile parintilor spre copii si pe cei neascultatori la inţtlepciunea dreptilor, ca sa gateasca Domnului un popor pregatit”.

Din cauza faptul ca atat Zaharia, cat si Elisabeta, erau inaintati in varsta, Zaharia s-a indoit de cele descoperite de Arhanghelul Gavriil. Din acest motiv, el va ramane mut pana la nasterea lui Ioan.

Trei mame care au minunat lumea

Calendar ortodox miercuri 23 septembrie. Zămislirea mântuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfântul Ioan, Înainte Mergătorul, cu mărire şi cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puţine sunt acelea pe a căror zămislire ar mări-o şi ar prăznui Biserica lui Dumnezeu.

Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pântece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfânta şi dreapta Ana, Sfânta Elisabeta şi Prea Sfântă, Preacurata Fecioară Maria.

Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mântuitorul nostru. Deci, toate aceste zămisliri prin vestitor ceresc s-au binevestit şi s-au săvârşit de darul lui Dumnezeu, dar nu fără a vorbi bunul vestitor şi cu zămislitorii, de vreme ce Însuşi Dumnezeu avea trebuinţă de învoirea celor ce zămisleau.

Drept aceea, bine-vestitorul, Sfântul Arhanghel Gavriil, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale înaintea lui Dumnezeu, a început a vorbi astfel: „Nu te teme, Zaharie, că s-a auzit rugăciunea ta şi femeia ta, Elisaveta, va naşte ţie un fiu, şi-l vei numi Ioan şi va fi ţie bucurie şi veselie şi se vor bucura mulţi de naşterea lui” (Luca 1,13).

”Înaintemergatorul lui Hristos”

Calendar ortodox miercuri 23 septembrie. Răspuns-a Zaharia: „Străine şi neaşteptate lucrări îmi vesteşti mie, vestitorule de bucurie; că a naşte fii la bătrâneţe nu este lucru potrivnic firii? Fiindcă eu sunt bătrân şi femeia mea trecută în zilele ei, deci, cum vom putea să zămislim şi să naştem fiu?”

Îngerul a zis: „De la începutul cuvintelor tale te găsesc pe tine cu puţină credinţă, Zaharie, pentru că nu aştepţi împlinirea cuvintelor mele, căci, deşi potrivnic firei tale ţi se pare lucrul acesta, nu e potrivnic puterii lui Dumnezeu, Căruia nimic nu este cu neputinţă; că Dumnezeu poate şi din pietre să ridice fii lui Avraam.

De asemenea, pentru ca intru toate Sfântul Ioan Botezatorul sa fie inaintemergatorul lui Hristos, cu sase luni inainte ca Arhanghelul Gavriil sa se arate Maicii Domnului, acesta din urma se arata Marelui Prooroc Zaharia, in momentul in care intra in templul Domnului ca sa tamiieze si sa se roage pentru popor.

Zaharia, mut până la nașterea pruncului

Calendar ortodox miercuri 23 septembrie. Vazându-l, Zaharia fu cuprins de spaima, dar Ingerul il linisti spunindu-i : „Nu-ti fie teama, Zaharie, rugile tale au fost ascultate, si femeia ta Elisabeta iti va darui un fiu pe care il vei numi Ioan. Vei avea multa bucurie si veselie, si multi se vor bucura de nasterea lui. Caci el va fi mare in fata Domnului, si se va umple de Duhul Sfint inca din sinul mamei sale” (Luca 1, 13-15).

Dar Zaharia era batrân, si la fel si femeia lui. De aceea el se indoi pentru o clipa de adevarul cuvintelor Ingerului cum ca acolo unde Dumnezeu voieste, rânduiala firii se biruieste.

De aceea Gavriil il instiinta ca – pentru necredinta lui, dar si ca sa învete sa se foloseasca de graiul sau numai pentru a-l preamari pe Domnul -, el va ramâne în mutenie pâna ce se va naste pruncul.