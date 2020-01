Klaus Iohannis este în alertă după ce în PNL ar fi apărut voci care induc ideea unui eșec în ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate. Chiar dacă la nivel oficial, liberalii susțin alături de președinte această opțiune, surse din partid au dezvăluit că ultimele calcule duc spre un final neașteptat și deloc pe placul șefului statului.

PNL a luat deja prima măsură pentru a forța anticipatele. Este vorba despre angajarea răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Acest gest este menit să forțeze PSD și UDMR să încerce demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură.

Cu toate acestea, surse din PNL citate de știripesurse, au susținut că lucrurile nu sunt însă foarte simple. Dacă pentru demiterea Guvernului se pot găsi soluții, o mare problemă ar putea interveni pe parcurs. Liberalii trebuie să gasească soluții pentru a se forma o majoritate parlamentară care să respingă în Parlament două propuneri de premier.

Unde este adevărata problemă

Potrivit sursei citate, printre liberali se ia în calcul inclusiv renunțarea la ideea de a organiza alegeri anticipate.

„Problema e alta. Daca gasesti voturile astfel incat sa-ti pice doua guverne. In afara de noi nu vrea nimeni anticipate pe bune, nici macar USR, care au ajuns la 10-11% in sondaje. De ce sa-si doreasca anticipate? ALDE si PMP risca sa nu intre in Parlament. Cu cine faci anticipate?

La al doilea Guvern e problema. La primul guvern ii da mana PSD-ului sa voteze ca mai are o tura, dar la al doilea guvern voteaza orice. Doar daca la a doua investire de guvern vii cu un plan de guvernare ca taiem vouchere de vacanta, taiem indemnizatii de hrana si pui PSD sa voteze aia, e singura sansa.

Trebuie sa stea Ludovic de vorba cu partidele si daca astia spun de la inceput ca nu vor anticipate si voteaza orice, nu stiu daca are rost sa te apuci de ele. Cam in doua saptamani o sa stim sigur ce iese”, spun surse din PNL.

Ce vrea Iohannis

În urmă cu o săptămână, președintele Klaus Iohannis a declarat că se va ajunge la alegeri anticipate. El nu a oferit detalii în ceea ce privește strategia urmărită, limitându-se să spună doar că ”veți vedea foarte pe concret cum vom aborda chestiunea”. Șeful statului a spus că în Parlament sunt tot aceeași parlamentari care au fost aleși în 2016: ”PSD are un număr foarte mare de parlamentari și nu dorește să lase puterea din mână”. ”Este imposibil de gestionat un an întreg cu acea mare majoritate pesedistă în Parlament în condițiile în care românii au spus încă de anul trecut un mare <<Nu>> PSD-ului”, a adăugat Iohannis. Întrebat daca i-a cerut premierului Ludovic Orban să-și dea demisia, Iohannis a răspuns: ”Daca voi cere eu vreodata demisia veti auzi aceste lucruri de la mine. Vă reaminesc ca am cerut demisia unor guverne, cateodata cu succes, alta dată mai tarziu. Nu am discutat așa ceva”.

