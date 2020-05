Astfel de constructii bazate pe structura din otel usor, pot fi realizate si la noi in tara. Acestia sunt lideri pe piata autohtona in domeniul constructiilor industriale pe structura usoara, oferind cele mai avantajoase solutii in materie de constructii de diverse tipuri, mici, mari sau medii, fiind proiectate pentru a fi cabine de paza, unitati de vanzare – magazine, ghisee, cabine de dus ori toalete, containere de tip birou, inclusiv containere pentru locuit.

In momentul de fata, constructiile bazate pe structura din otel usor reprezinta o solutie foarte avantajoasa din punctul de vedere al raportului calitate/pret, in cazul in care doriti sa obtineti un spatiu utilitar si care sa ofere tot confortul necesar, chiar si pentru a lucui zi de zi in acestea. De asemenea, datorita modularitatii sporite pe care o ofera elementele folosite, containerele se pot asocia si extinde in cele mai diversificate modalitati, ceea ce le face ideale pentru o multime de aplicatii. In plus, exista fara nici un fel de problema posibilitatea de a conecta toate utilitatile posibile, avand posibilitatea de a dota spatiile cu instalatii sanitare si sisteme electrice, avand in acest fel toate facilitatile necesare precum in cazul unei constructii conventionale.

In cele mai multe cazuri, constructiile prefabricate bazate pe structura din otel usor, sunt folosite pentru confectionarea cabinelor de paza, containere pentru santier, containere pentru birouri si containere pentru toalete sau dusuri, iar pentru locuinte, au inceput sa existe din ce in ce mai multe cereri, datorita fiabilitatii si preturilor scazute.

Printr-un simplu click, puteti gasi cele mai bune si avantajoase oferte in materie de cabine si containere. Gama de produse este una variata fiind impartita in urmatoarele categorii:

In cazul in care va ganditi sa realizati o casa din astfel de containere, avantajele sunt multiple si puteti beneficia de confortul pe care il ofera o casa clasica. Cu toate acestea, unul dintre cele mai mari avantaje, se rezuma la investitia facuta, care este una minima, pentru toate facilitatile oferite. In ceea ce priveste dimensiunile, acestea sunt variate si va puteti juca cu containerele, in toate modalitatile posibile. Se pot realiza spatii de locuit fie dintr-un singur container, fie din mai multe, asamblate ca un tot unitar, in functie de dorintele si nevoile dumneavoastra.

La baza sunt constructii foarte banale, insa, acestea au fost gandite astfel incat sa poata asigura tot confortul necesar, chiar si pentru a locui zi de zi in acestea, atat pe timpul sezonului cald cat si pe timpul sezonului rece, avand posibilitatea de a dota constructia cu aer conditinat ori sistem de incalzire, calorifere, centrala si asa mai departe. Structura asamblata prin sudura, asigura pe termen lung o rezistenta sporita si modularitate crescuta, poate fi foarte usor de mutat ori de cate ori doriti acest lucru fara a exista nici un fel de posibilitate ca structura sa fie afectata.

Preturile sunt exterm de avantajoase, oferind un raport pret/calitate mai mult decat excelent si va ramane neschimbat pana la finalizarea lucrarilor, fara a exista nici un fel de costuri ascunse. Totul se va comunica inca de la inceputul discutiilor si punerea la punct a proiectului.

Daca va numarati printre acele persoane interesate de astfel de solutii ingenioase si extrem de eficiente, sunteti invitati sa cumparati cabine si containere. In acest fel va veti putea convinge singuri de calitatea seriviilor oferite.

Pentru orice detalii suplimentare sau cazul in care aveti orice nelamurie, puteti apela cu toata increderea la acestia, prin intermediul datelor de contact afisate pe site sau completand un scurt formular care trebuie sa cuprinda numele, adresa de email si bineinteles mesajul pe care doriti sa il transmiteti. La final, nu ramane decat ca dupa stabilirea tuturor detaliilor necesare, acestia sa se ocupe de proiectul dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil.

Pentru a va putea face o idee, cele mai importante produse de acest tip sunt reprezentate de:

Cabine:

Cabine de paza

Cabine WC-Dus

Cabine de statie GPL

Cabine pentru cantar

Cabine pentru asigurari

Cabine pentru unitati militare

Cabine acces personal

Cabine fibrociment

Containere:

Containere de birou

Containere depozitare

Containere WC / DUS

Containere de paza

Containere santier

Containere dormitor

Containere bucatarie

Containere spalatorie

Containere vestiar

Containere case

Ansamblu de containere

Containere spatii de vanzare

Containere fast-food

Containere parcari auto

Containere patiserie

Containere fibrociment

Containere statie GPL

Containere bar

Avand in vedere toata aceasta gama extrem de variata, indiferent de intrebuintarile pentru care aveti nevoie de constructii prefabricate bazate pe structura din otel usor, raspunsul este la un click distanta. O astfel de alegere, reprezinta optiunea perfecta pentru cei care isi doresc o solutie rapida, eficienta si foarte avantajoasa din punctul de vedere al costurilor.