Promovarea pieţei de capital româneşti la statutul de piaţă emergentă reprezintă un pas înainte pe care îl face întreaga comunitate de afaceri din România, a declarat, luni, Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

„Discutăm nu numai despre piaţa de capital românească ca piaţă emergentă, discutăm şi despre România ca piaţă emergentă. Pasul pe care îl facem acum nu este un pas doar al pieţei de capital româneşti, ci este un pas înainte pe care îl face întreaga comunitate de afaceri din România. Povestea Bursei de Valori Bucureşti a început acum 25 de ani. Discutam atunci la sfârşitul primului an de tranzacţionare despre nouă companii listate, despre o valoare a tranzacţiilor care se apropia de 26 de milioane de lei. Dacă ne uităm unde am ajuns acum, avem măsura paşilor mari pe care i-am făcut înainte. Avem listate la Bursa de Valori Bucureşti 370 de companii dintre care un sfert sunt listate pe piaţa principală. Sunt companii mari, semnificative pentru economia României. Valoarea tranzacţiilor, dacă ne uităm la componenta de acţiuni pentru anul trecut, s-a apropiat de 9 miliarde de lei. Dacă adăugăm şi valoarea tranzacţiilor pe instrumente cu venit fix, obligaţiuni, ne apropiem de 11 miliarde de lei, iar capitalizarea totală a companiilor româneşti listate se apropie de 110 miliarde de lei. Instituţiile statului român au pus piatra de temelie a reconstrucţiei Bursei. De asemenea, companiile de stat, companiile private care au utilizat platforma Bursei de Valori Bucureşti pentru a se finanţa”, a spus Hanga la evenimentul care marchează promovarea pieţei româneşti de capital la statutul de piaţă emergentă secundară.

Acesta a punctat faptul că BVB are o importantă componentă de imagine pentru orice companie care intră pe piaţa de capital.

„Dincolo de partea de finanţare nu trebuie să uităm că Bursa de Valori Bucureşti are o importantă componentă de imagine. Orice companie care apelează la infrastructura Bursei de Valori Bucureşti are acces la o gamă largă de investitori instituţionali, persoane private care urmăresc presa, care urmăresc ştirile, informaţiile legate de companiile listate, ceea ce înseamnă un impuls foarte important pentru dezvoltarea afacerilor pentru dezvoltarea brandului lor. Am văzut aceasta întâmplându-se atât pentru companii private, cât şi pentru companii de stat. Rămânând în zona companiilor de stat, avem exemple frumoase – Romgaz, Transgaz, Electrica, Transelectrica şi una dintre vedetele zilei de astăzi, Nuclearelectrica. Este una dintre cele două companii româneşti care, odată cu promovarea României la statutul de piaţă emergentă, intră în structura indicilor pentru pieţe emergente administrate de FTSE Russell. Este o măsură a succesului pe care companiile de stat l-au avut venind către Bursa de Valori Bucureşti”, a subliniat oficialul BVB.

Hanga a amintit, totodată, că şi Banca Transilvania a intrat în componenţa indicilor pentru pieţe emergente, la fel şi Teraplast Bistriţa, aceasta din urmă într-o grupă de indici pentru micro-companii.

„Lângă Nuclearelectrica avem al doilea nume semnificativ care intră în componenţa indicilor pentru pieţe emergente – Banca Transilvania. O bancă locală născută în urmă cu 27 de ani la Cluj Napoca, lansată de un grup de antreprenori locali şi care s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti acum 23 de ani şi a utilizat toate instrumentele pe care Bursa le pune la dispoziţia companiilor listate. Lângă acestea ne aşteptăm să vedem multe alte companii din zona celor mari care să intre, pe măsură ce îndeplinesc criteriile de lichiditate, în structura indicilor. Ne uităm, desigur, şi la companiile din eşalonul 2, companii care într-o fază iniţială de creştere. Avem aici un prim exemplu, Teraplast Bistriţa, care ca urmare a promovării României la statutul de piaţă emergentă a fost inclusă într-o familie de indici destinaţi micro-companiilor”, a susţinut Radu Hanga.

România promovată la statutul de Piaţă Emergentă Secundară

Piaţa de capital din România a fost inclusă în indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pieţele Emergente începând din data de 21 septembrie 2020.

Furnizorul global de indici FTSE Russell a anunţat, pe 26 septembrie 2019, că România a fost promovată de la statutul de Piaţă de Frontieră la statutul de Piaţă Emergentă Secundară, iar decizia va deveni efectivă începând cu septembrie 2020.

În luna aprilie a acestui an, FTSE Russell a confirmat că România este pe cale să fie inclusă în indicii FTSE de pieţe emergente în cadrul revizuirii din septembrie 2020. Verificarea eligibilităţii pentru includerea în indici se bazează pe datele de tranzacţionare de la 30 iunie 2020. Pentru ca o companie să îndeplinească criteriul de lichiditate, aceasta trebuie să aibă o lichiditate mediană lunară de cel puţin 0,05% pentru minim 10 din 12 luni. Măsurarea lichidităţii, conform metodologiei FTSE Russell, se realizează pentru fiecare companie ca raport dintre mediana lunară a volumelor tranzacţionate zilnic şi numărul de acţiuni free float.

Pe baza calculelor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi a valorilor curente privind numărul de acţiuni considerate free float, la sfârşitul lunii martie 2020, două companii româneşti sunt pe cale să fie incluse în indicii de Piaţă Emergentă ai FTSE Russell, respectiv Banca Transilvania (TLV) şi S.N. Nuclearelectrica (SNN).

Decizia FTSE Russell de promovare a României la statutul de Piaţă Emergentă de la cel de Piaţă de Frontieră a fost luată după ce ţara s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.