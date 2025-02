Bursa de pe Wall Street a înregistrat scăderi semnificative

Acţiunile de pe Wall Street au înregistrat scăderi semnificative vineri, precum și pe parcursul întregii săptămâni, continuând tendinţa de vânzări declanşată de rapoartele economice negative, într-o săptămână mai scurtă din cauza sărbătorilor.

Aceasta a fost marcată de noi ameninţări cu tarife comerciale din partea lui Donald Trump și de îngrijorări legate de scăderea cererii consumatorilor americani, transmite Reuters.

Toţi cei trei indici principali de pe Wall Street au înregistrat scăderi semnificative, continuând declinul și în sesiunea de după-amiază. S&P 500 a avut cea mai mare scădere procentuală într-o singură zi din 18 decembrie, la fel ca și indicele Russell 2000, care include companii cu capitalizare mică.

Pe parcursul săptămânii, toţi cei trei indici au înregistrat pierderi, iar Dow Jones a avut cea mai mare scădere de la o vineri la alta din octombrie.

„Nu îmi place să văd atât de mult roşu într-o zi de vineri. Vedem cum sentimentul consumatorilor, tarifele comerciale şi câştigurile corporative au depăşit tehnologia şi inteligenţa artificială ca principalii factori care influenţează direcţia pieţei”, a spus Greg Bassuk, CEO al AXS Investments din New York.

Datele economice au arătat o încetinire a activităţii economice în SUA

Datele economice au arătat o încetinire a activităţii economice în SUA și o scădere a încrederii consumatorilor, cu o creştere a pesimismului în faţa incertitudinilor economice. Aceste statistici au venit după previziunile dezamăgitoare ale Walmart, anunţate joi, care au alimentat temerile legate de scăderea cererii consumatorilor.

„Incertitudinea este acum naraţiunea principală pentru investitori. Aceasta generează volatilitatea pe care am observat-o în această săptămână”, a adăugat Bassuk.

Sectoarele economice sensibile, precum transporturile, tehnologia semiconductorilor, companiile cu capitalizare mică, locuinţele și bunurile de consum discreţionare, au înregistrat scăderi de peste 2%.

Acţiunile companiilor megacapitalizate și cele din categoria „Magnificent Seven” au încheiat toate în teritoriul negativ, Nvidia scăzând cu 4,1% înainte de a raporta câştigurile săptămâna viitoare.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat în această săptămână noi tarife pentru produsele din lemn și produsele forestiere, pe lângă planurile anterioare de a impune taxe vamale pentru maşini, semiconductori şi produse farmaceutice importate.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 748,63 puncte (1,69%), încheind la 43.428,02 puncte. S&P 500 a pierdut 104,39 puncte (1,71%), încheind la 6.013,13 puncte, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 438,36 puncte (2,20%), ajungând la 19.524,01 puncte.

Din cele 11 sectoare majore ale S&P 500, toate, cu excepţia produselor de bază pentru consumatori, au înregistrat scăderi, sectoarele de consum discreţionar și tehnologie având cele mai mari pierderi procentuale.

În contextul sezonului de raportare a câştigurilor pentru trimestrul al patrulea, aproximativ 425 de companii din S&P 500 au raportat rezultate, iar 76% dintre acestea au depăşit aşteptările Wall Street.

Au scăzut și acțiunile Tesla

Acţiunile Tesla și Rivian au scăzut cu 4,7% fiecare, după ce ambii producători de vehicule electrice au anunţat rechemări în service.

Acţiunile UnitedHealth au scăzut cu 7,2% ca urmare a unui raport al Wall Street Journal, care semnala o investigaţie a Departamentului de Justiţie privind practicile de facturare Medicare ale asigurătorului de sănătate.

Block Inc. a pierdut 17,7% după ce profitul din trimestrul al patrulea a fost sub estimările analiştilor, iar Akamai Technologies a scăzut cu 21,7% după ce a prognozat venituri sub aşteptările pentru anul 2025.

Pe bursa din New York, titlurile în scădere au depăşit titlurile în creştere într-un raport de 2,64 la 1, iar pe Nasdaq raportul a fost de 3,04 la 1 în favoarea declinurilor.

Volumul tranzacţiilor pe bursele din SUA a fost de 17,06 miliarde de acţiuni, comparativ cu media de 15,30 miliarde din ultimele 20 de zile de tranzacţionare.