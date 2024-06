Sebastian Burduja a declarat că Primăria Capitalei este, fără îndoială, cea mai dificilă din țară din cauza complexității, numărului de angajați și problemelor orașului. El a menționat că nu este la prima experiență dificilă, având în vedere că a condus anterior două ministere – Digitalizare și Energie – ambele cu resurse limitate, dar unde a reușit să obțină performanțe prin creditarea angajaților competenți și schimbarea celor care nu performau, precum și prin aducerea de oameni din afară.

Burduja a subliniat că nu poate gestiona singur problemele Bucureștiului și că rolul unui lider adevărat este de a delega, supraveghea și seta termene și obiective pentru echipa sa. El a recunoscut că nu există un manual pentru a fi primarul general al Bucureștiului și că anumite lucruri se învață pe parcurs, dar consideră că este pregătit pentru această responsabilitate, bazându-se pe rezultatele obținute în mandatele scurte la cele două ministere.

„E cea mai grea primărie din țară, categoric (Primăria Capitalei-n.r.). Și prin complexitate… și prin numărul de angajați… și prin problemele orașului. În același timp, eu nu sunt la prima „abatere”. Am condus două ministere și la Digitalizare, un minister greu, cu oameni puțini, și la Energie, un minister greu, cu oameni puțini. Și de fiecare dată am reușit să fac performanță, pe de-o parte, dând credit oamenilor pe care i-am găsit în ministere, cei care performau, schimbându-i pe cei care nu performau, și nu e deloc simplu să schimbi un om dintr-o poziție publică sau să-l determini să aleagă o altă cale în cariera dânsului, dacă nu există chimie cu ministrul, cu conducătorul instituției, fie sigur prin aducerea oamenilor din afară, ceea ce eu am făcut.

De la Digitalizare la Energie am plecat cam cu 50 de oameni și ei m-au ajutat să performez. Nu pot să gestionez singur problemele Bucureștiului și cred că rolul unui lider adevărat, al unui manager adevărat este să dea putere oamenilor din jurul său, să delege cât mai mult, să-i supravegheze, să seteze termene și obiective, să verifice, să re-verifice și să ducă lucrurile la bun sfârșit. Nu există un manual «cum să fii primarul general al Bucureștiului», sigur că anumite lucruri se învață pe parcurs, dar cred că sunt pregătit pentru asemenea răspundere și pe baza rezultatelor pe care le-am obținut într-un termen, repet foarte scurt, la ambele ministere”, a spus Sebastian Burduja, vineri seară, la B1 TV.