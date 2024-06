În cadrul unei discuții despre managementul Arenei Naționale, invitatul special la emisiunea Sport și Politică, Sebastian Burduja, a făcut dezvăluiri cu privire la costurile de mentenanță suportate de Primăria Generală.

Președintele PNL București a evidențiat suma totală a acestor costuri, subliniind astfel importanța reformelor necesare în administrarea acestui complex sportiv.

Sebastian Burduja a fost prezent în tribunele Arenei Naționale la meciul de retragere al Generației de Aur.

El a împărtășit experiența sa și sentimentele trăite în timpul evenimentului, direct din peluză.

„Arena Națională este o altă chestiune care mă taie pe suflet. La meciul Generației de Aur am stat în peluză, am luat 30 de tineri de la liberali, așa mi se pare cel mai frumos. Acolo trăiești, acolo se fac valuri. Nu ai cum să nu îl iubești cel mai tare pe Gică Hagi, dar am fost fan Dorinel Munteanu.

Am jucat cu 8 pe tricou. Nu m-a interesat în lojă, cum să trăiești un meci adevărat în lojă, nici valurile nu au farmec. Când ești copil te marchează mai mult nopțile de la Mondialul din ′94, când ne trezeam în crucea nopții și săream de bucurie în pat.

Nu ai cum să uiți, nu ai cum să uiți nici ieșirea lui Florin Prunea cu Suedia. Dacă te duceai la meci ai fi văzut că 55.000 de oameni s-au uitat la o tabelă cu găuri negre mari pe ea. E stricată, de ce e stricată? Pentru că mentenanță Arenei Naționale în momentul ăsta nu este efectuată așa cum trebuie”, a spus Burduja.