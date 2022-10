Bulgaria este pe locul 1 în UE în ceea ce privește creșterea vânzărilor de mașini noi

Studiul compară înmatriculările de mașini noi în septembrie 2021 cu cele din septembrie 2022. Și, de asemenea, vânzările din primele 9 luni ale anilor 2021 și 2022 (ianuarie-septembrie). Potrivit ambilor indicatori, Bulgaria este în frunte în ceea ce privește creșterea mașinilor noi achiziționate.

În general, pentru a doua lună consecutiv, UE a raportat o tendință stabilă de creștere a vânzărilor de mașini după șocul pandemiei de coronavirus. Indicatorul mediu în zona euro pentru luna septembrie este de +9,6% (787.870 de mașini noi înmatriculate în septembrie 2022, față de 718.718 în aceeași lună din 2021).

În acest context, creșterea în Bulgaria este de aproape 5 ori mai mare – 46,4% (2177 de mașini noi vândute în septembrie 2022, față de 1446 în septembrie 2021), scrie segabg.com

Totuși, ca valoare absolută, numărul este prea mic pe fondul marilor piețe auto din UE, care sunt și ele pe plus: Germania cu 14,1% (224.816 față de 196.972 vânzări), Franța cu 5,5% (141.137 față de 133.830), Italia cu 5,4% (110.976 față de 105.318) și Spania cu 12,7% (67.240 față de 59.641).

Printre primele trei locuri în ceea ce privește creșterea vânzărilor după Bulgaria sunt completate de Irlanda cu 42,2% (6328 vs. 4449) și Letonia cu 39,7% (1538 versus 1101). Și există și patru țări care nu și-au revenit încă de la nivelurile din 2021 – Ungaria (-1,1%), Slovacia (-9,7%), Slovenia (-8,5%) și Suedia (-2,6%).

Bulgaria este pe locul 1 în statisticile privind creșterea vânzărilor de mașini noi în primele 9 luni ale anului

Bulgaria este, de asemenea, pe locul 1 în statisticile privind creșterea vânzărilor de mașini noi în primele 9 luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021 – cu 15,4% (21.975 de vânzări din ianuarie până în septembrie a acestui an, față de 19.040 pentru aceeași perioadă a anului 2021). Mai mult, piața noastră auto se numără printre puținele care sunt pe plus pentru perioada, alături de Cipru (+5,6%), Grecia (+1,4%), Irlanda (+0,7%), Letonia (+8,8%) și România ( +7,9%). Toate celelalte sunt încă pe minus, media UE fiind de -9,9%.

Statisticile ACEA acoperă și companiile auto. Lider în ceea ce privește numărul absolut de mașini vândute este Grupul Volkswagen (VW, Audi, SEAT, Skoda, Bugatti, Porsche, Scania etc.) – 196.019 în acest septembrie față de 155.977 anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 25,7%. Pe locul doi se află Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler etc.) cu 148.761 de mașini vândure, față de 148.376 cu un an mai devreme (o creștere de doar 0,3%). Iar Top 3 este completat de Grupul Renault (Renault, Dacia, Alpine, Lada) cu 85.132 de mașini noi vândute în septembrie, deși aceasta este o creștere negativă de 1,2%, având în vedere că în septembrie anul trecut numărul a fost de 86.124.