Primele cărți de identitate electronice vor ajunge în toată țara până pe 20 mai 2025. Noile cărți de identitate sunt mai mici, de dimensiunea unui card bancar, au mai multe informații și sunt mai sigure. Autoritățile române susțin că noile cărți de identitate electronice au cel puțin 10 noi elemente de securitate care le fac imposibil de falsificat.

Buletinul electronic va conține pe față:

Pe spate vor fi:

La începutul lunii aprilie vor fi disponibile în municipiul București, iar în termen de una-două săptămâni vor ajunge și în alte cinci, șase sau poate șapte municipii reședință de județ, urmând ca săptămânal să fie disponibile în alte orașe.

„Cu siguranţă la începutul lunii viitoare vor fi disponibile în municipiul Bucureşti şi in foarte scurt timp după municipiul Bucuresti, in termen de o săptămână, maxim două săptămâni, vor fi disponibile in alte cinci, sase, poate sapte municipii resedinta de judet si in fiecare saptamana, tot la fel”, a spus directorul depabd.