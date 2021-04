Potrivit mesajului postat pe pagina oficială de Facebook a ministrului Claudiu Năsui, el precizează că a avut o discuție cu ambasadorul Austriei în România, Isabel Rauscher, cu privire la bunele practici ale Austriei în ceea ce privește mediul de afaceri. Ministrul Economiei informează că unul dintre subiectele principale a fost declarația de beneficiar real, despre care spune că este ”o sarcină birocratică inutilă și exagerată împotriva antreprenorilor”.

“Ieri am avut o întâlnire cu doamna Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei în România. Ne-am întâlnit pentru a discuta bunele practici ale Austriei în ce priveşte mediul de afaceri, mai ales în relaţia dintre antreprenori şi autorităţile statului. Unul dintre subiectele principale pe care le-am discutat a fost infama declaraţie de beneficiar real: o sarcină birocratică inutilă şi exagerată împotriva antreprenorilor, prin care îi obligăm să declare, în aproape 10 pagini, informaţii pe care statul le are deja. Anul trecut am eliminat această declaraţie inutilă (prin legea 108/2020), însă a fost reintrodusă recent în parlament. Pretextul? Temerea de un aşa-zis infringement. Adevărul este că nu există nici un infringement, iar legea prin care am eliminat declaraţiile inutile anul trecut nu a reinventat roata: a preluat bunele practici ale altor ţări, care nu mută răspunderea şi povara pe antreprenori şi nu implementează directivele în cel mai leneş şi draconic mod posibil”, a scris, sâmbătă, ministrul Economiei pe pagina sa de Facebook.