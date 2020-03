Despre ce proiect este vorba

Drumul Expres Craiova – Pitești este proiectul de suflet al fostului ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Cei de la CNAIR au prezentat pe pagina lor de Facebook imagini cu stadiul în care se află acum.

În ce stadiu se află Drumul Expres Craiova – Pitești

Potrivit videoclipului postat de CNAIR momentan se lucrează la terasamente și la execuția pilonilor forați.

„În această perioadă antreprenorul efectuează lucrări la terasamente, execuție piloți forați, structuri poduri și pasaje”, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Deciziile luate de Guvernul Orban în legătură cu proiectul de suflet al Olguței, au enervat-o

“Altă ţeapă marca PNL! Eu chiar nu înțeleg pe ce cheltuiesc banii pe care îi împrumută cu nemiluita, dublu decât PSD, din moment ce au stopat toate programele pentru antreprenori sau fermieri, nu mai măresc veniturile românilor şi nu bagă aproape nimic in investiții! Nici măcar 100 de milioane de lei pentru construcția drumului expres Pitești – Craiova????

Am postat în ultima zi de guvernare fotografii și clipuri cu stadiul in care am lăsat construcția. Mergeți acum sa vedeți cât (nu) s-a muncit… Că făceați glume pe seama bordurilor puse la inaugurare. Diferența e că pe vremea noastră s-a muncit în forță (dovada o reprezintă videoclipurile puse de mine pe fb când a căzut guvernul PSD), iar acum s-au alocat mai puțini bani decât au costat autorizațiile sau exproprierile…

#aveticeativotat” a scris fostul ministru al Muncii în luna ianuarie a acestui an.

