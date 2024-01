Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în iunie 2024

A dat norocul peste Simona Halep! În ciuda suspendării primite, își va face apariția pe terenul de tenis în vară! Jucătoarea de tenis și-a confirmat deja participarea la unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale anului 2024: Sports Festival.

Simona Halep va lua parte la un meci de tenis demonstrativ alături de Andre Agassi și Steffi Graf. Meciul lor va avea loc pe data de 15 iunie 2024 la Cluj-Napoca Cluj. Într-un meci de dublu, Andre Agassi și Steffi Graf se vor confrunta cu Andrei Pavel și Simona Halep.

Participarea sa la Sports Festival este o surpriză mare atât pentru admiratorii ei, cât și pentru ea însăși. Se bucură mult că poate împărți terenul de tenis cu două legende ale „sportului alb”, aici, în România.

„A fost o surpriză și pentru mine, foarte mare, mai ales că s-au gândit la mine în această perioadă care nu este ușoară deloc. Mă bucur tare mult de venirea lui Steffi Graf și Andre Agassi, am avut șansa să îi întâlnesc și să am discuții cu ei despre tenis, emoții, presiune, la Las Vegas, împreună cu Darren. M-am bucurat din suflet că am șansa să împart terenul cu ei aici, în România, la noi”, a recunoscut sportiva.

Biletele au fost deja puse în vânzare. Grăbiți-vă! Prețurile variază între 120 lei – 700 lei (VIP).

Despre Agassi-Graf

Andre Agassi, cunoscut sub numele de „The Punisher”, și-a început cariera în anii ’80 și are la activ opt titluri de Grand Slam, inclusiv victorii la Australian Open de două ori (1995, 2000), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992), și US Open de două ori (1994, 1999). Agassi a realizat Golden Slam, câștigând toate cele patru turnee de Grand Slam și medalia de aur olimpică în același an, fiind, de asemenea, singurul jucător care a obținut un Super Slam într-un singur an.

Steffi Graf, între anii 1982 și 1999, a adunat un palmares impresionant, câștigând 22 de titluri de Grand Slam. În 1988, a realizat un Golden Slam, câștigând toate cele patru turnee majore și medalia de aur olimpică în același an. Graf a fost clasată numărul 1 mondial la simplu în ierarhia WTA. Cuplul format din Steffi Graf și Andre Agassi reprezintă unul dintre cele mai celebre și iubite din lumea tenisului.