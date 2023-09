Adrian Alexandrov a oferit noi detalii despre Elena Udrea și fiica ei

Adrian Alexandrov a vorbit despre întâlnirea emoționantă a Elenei Udrea cu fiica ei, Eva Maria. Ea a ieșit temporar din pușcăria și s-a întâlnit cu fetița sa la Mănăstirea Ghighiu. Potrivit lui, ieșirea ei nu a fost o permisie, ci un eveniment organizat de cei de la penitenciar, în colaborare cu asistența socială.

„Am văzut că la televizor s-a spus, la mai multe posturi, că a fost permisie. Nu, nu a fost o permisie. A fost un eveniment organizat de către cei de la penitenciar, probabil, într-o colaborare cu cei de la asistența socială. Au fost mai multe mame cu copiii lor, cei care au fost prezenți la acest eveniment”, a explicat el în cadrul emisiunii TV „Star Matinal” de la Antena Stars.

Eva Maria devine pe zi ce trece din ce în ce mai matură

Eva Maria nu a știu unde vor merge, inițial. Habar n-avea că se va întâlni cu mama ei la o mănăstire pentru că ea mereu o vizitează la pușcărie. Deși este mică, pe zi ce trece devine din ce în ce mai matură și a ajuns deja să discute cu Adrian Alexandrov ca de la adult la adult.

„Cea mică nu a știut unde merge pentru că nu i-am spus. Am vrut să îi fac o surpriză pentru că după un an și jumătate, aproape doi, a fost prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena și a rămas chiar foarte plăcut surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o în momentul în care a văzut-o pe Elena. (…)

Deja peste șase ani, copiii cred că înțeleg destul de bine ce se întâmplă și de ce nu vin părinții acasă. La un moment dat și pe mine a început să mă întrebe, sub diferite moduri: <<Unde e mama, de ce nu vine?>> și cred că și ea a început să înțeleagă că se întâmplă ceva, că nu e normal și că mereu se văd în același loc”, a povestit el.